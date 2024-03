Senador Sanders propone reducir a cuatro días la semana laboral en Estados Unidos

El senador y ex candidato presidencial, Bernie Sanders, presentó una propuesta legislativa que busca reducir la semana laboral estándar en Estados Unidos de 40 a 32 horas, sin afectar los salarios de los trabajadores. Esta medida ha generado un intenso debate sobre los beneficios y desafíos que podría implicar para empleadores y empleados.

La ley propuesta por Sanders, tendría un período de implementación de cuatro años, durante los cuales se reduciría el umbral para la elegibilidad de pago de horas extras. La semana laboral de 40 horas ha sido una norma establecida en Estados Unidos desde su inclusión en la ley federal en 1940.

Durante una audiencia celebrada ante el Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones para discutir la propuesta, Sanders argumentó que los avances en tecnología y productividad no se han traducido en mejoras para los trabajadores estadunidenses, quienes continúan trabajando más horas por salarios relativamente bajos.

Moving to a 32-hour workweek with no loss in pay is not radical. What's radical is that over $50 trillion in wealth has been redistributed from the bottom 90% to the top 1% over the past 50 years. It's time that the financial gains from new technology benefit workers, not the 1%. pic.twitter.com/l0sDSHWR7r

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 14, 2024