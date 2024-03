Tildan de ‘asesino’ a victorense que ha envenenado a once mascotas de los vecinos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el complejo habitacional “Infonavit Miguel Alemán”, de Ciudad Victoria, alguien, a quien hasta hoy se desconoce, se encuentra envenenado las mascotas de lo vecinos del lugar sin razón alguna, arrebatando a no solo un animal, sino una parte de su familia.

Es una problemática que desde hace varias semanas ha estado sucediendo sin explicación alguna exactamente sobre un corredor ubicado entre las calles 35 y 36 Hidalgo de dicho sitio.

Por lo anterior los afectados se reunieron para levantar la voz y denunciar públicamente este hecho que a los dueños de las víctimas tiene consternados, pues es un veneno muy potente que ni los propios veterinarios pudieron hacer algo para salvar a los mininos o lomitos que atendieron.

Directamente como asesino tildaron al agresor, pues señalan que son ya 11 mascotas entre perros y gatos que les ha arrebatado la vida, aunque fueron mascotas de casa que por alguna razón salieron por instantes a la calle y regresaron solo para morir.

“Nos están asesinando los perritos y los gatos; pero bueno, ya muertos no nos los van a revivir. Lo único que quiero yo como persona es que se aclare quién está echando el veneno”, dijo doña Mari Cruz, una de las afectadas.

Por su parte, la vecina Yaneth Rubí Perales detalló que han sido 4 perros y 4 gatos envenenados en el corredor del 35 y 36 Hidalgo, pero que también se enteró de otros 3 perros más que intoxicaron hasta quedar sin vida a media cuadra de esa dirección.

“Los envenenan y el veneno es pronto. Me acaban de envenenar de hecho ayer a una perro Ake la tenía encerrada que es de casa, pero como me andan ahorita trabajando al interior de la vivienda, por descuido me dejaron la puerta abierta se salió y solo a morir”.

“Tenemos mucho coraje y no creo que a esa persona le guste que a alguien de su casa algo le pasara, porque nosotros en si no lo consideramos como ‘es solo la mascota’, sino que es parte de la familia”.

Dijeron también que las mascotas eran dóciles totalmente y no atacaban a nadie, solo salían por accidente o los dejaban pasear algunos momentos para después volver al domicilio sin reporte alguno.

Por último dijeron que abran de interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) a fin de dar con el o los responsables y se apliquen los castigos correspondientes.

“Hay niños y ahorita pues llegaron con los animalitos y no queremos que llegue a pasar más; pedimos que se esclarezca y que se haga caso”, finalizó doña Mary.

Por Antonio H. Mandujano