Tornados azotan Indiana y Ohio; hay 3 muertos

Los socorristas y equipos de limpieza se desplegaron el viernes por las zonas rurales de Indiana y Ohio después de que varios posibles tornados arrasaron la zona, matando a tres personas e hiriendo a decenas más mientras arrasaban casas y negocios.

Aftermath footage after a tornado ripped through the Indian Lake community yesterday in Logan County, Ohio, United States 🇺🇸 | 15 March 2024 | #Tornado #OhioWx #Ohio #IndianLake 🎥 @FrequencyPolice pic.twitter.com/BUWofFugB7

Se reportaron tres muertes en el condado de Logan (Ohio) después de que al menos un tornado aterrizó y se movió hacia el este alrededor de las 19:45 horas del jueves, dijo el sheriff Randall Dodds en un comunicado. Los informes anteriores sobre tres muertes en Indiana resultaron ser falsos.

El tornado fue uno de los siete tornados en Indiana y Ohio reportados al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) el jueves por la noche y la madrugada del viernes. Se informó de un tornado adicional en el norte de Texas, y es posible que un tornado también haya causado daños en una ciudad del norte de Kentucky.

Wild footage of tornado that hit Indian Lake, Ohio last night. pic.twitter.com/oL9TbP8QPs

El viernes, los socorristas buscaban víctimas en las comunidades de Lakeview, Midway y Orchard Island del condado de Logan, dijo Dobbs durante una conferencia de prensa el viernes por la mañana. La búsqueda se vio inicialmente obstaculizada por líneas eléctricas caídas, fugas de gas y una gran destrucción.

“Vamos a volver a revisar esas áreas nuevamente. Hay muchos lugares allí que están colapsados”, dijo Dodds, y agregó que los equipos estaban trabajando en un sistema de red.

Al amanecer, imágenes aéreas publicadas en las redes sociales revelaron una destrucción generalizada en Lakeview, una comunidad de mil 100 residentes a unas 70 millas (113 kilómetros) al noroeste de Columbus (Ohio). Mostraba casas móviles arrancadas de sus cimientos, escombros cubriendo las carreteras y grandes árboles a sus lados.

A powerful tornado touched down in Fryburg, Ohio, last night as a deadly severe storm system made its way through the region. pic.twitter.com/WiNsdb6xF3

