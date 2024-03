El peor error

Los problemas en el interior de Morena tendrán consecuencias, donde sus candidatos deben demostrar la madera de la que están hechos, pues les espera una dura batalla.

Fueron horas de un caos que todavía no se resuelve, pero bien dicen que aquellos que no conocen la historia, pueden repetir los errores.

Deben conocer los antecedentes de cada personaje, para valorar cada una de las personalidades de quienes se involucran en una crisis del Partido Verde y Morena. Sus caminos se cruzaron y hoy se separan en medio de un problema provocado por el dinero que sirve para comprar candidaturas.

Por ejemplo, desde el tercer piso compraron al Partido Verde, pero fue un negocio chueco, que es imposible de regularizar ni siquiera con decreto.

Es como un ciudadano que compra un auto americano y no le entregan el título de propiedad, pues tiene dos problemas, es ilegal y en el colmo ni siquiera tiene un documento que avale su legalidad.

Algo así sucedió con el Verde, lo compraron, pero nunca pusieron un dirigente, solamente se conformaron con la Secretaria de Organización, pero tomaron el control de sus oficinas. No les dieron un solo papel, siguió siendo un negocio chueco.

Lo dejaron en manos de MANUEL MUÑOZ CANO, un personaje que durante la caída de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES a la cárcel se dijo que sostuvo algunas diferencias con su ex jefe.

No fue un rumor, fue un comentario que nos hizo uno de los familiares cercanos de EUGENIO, quien nos aseguró que no podía verlo ni en pintura, pero ya ven que en los tiempos de la política todo se perdona y modifica.

MANUEL necesitaba de EUGENIO y viceversa, otra vez se contentaron por el proyecto al Senado.

Sin embargo, MANUEL también consumó una traición contra RICARDO “El Pollo” GALLARDO CARDONA, el gobernador de San Luis Potosí, quien lo corrió de la entidad en medio de un escándalo por malos manejos.

MANUEL regresa a Tamaulipas con estos antecedentes, cuando alguien le compra la dirigencia del PVEM, pero también terminó conflictuado por los repartos en las posiciones.

Hace meses, desde el tercer piso adquirieron la dirigencia estatal del Verde para utilizarlo como arma de guerra política, pero que al final terminó con un balazo en el pie.

Desde el momento que conocían sus antecedentes, desde el tercer piso debieron presionar por nombrar un dirigente afín al proyecto de la 4T, que no pusiera en riesgo la estabilidad política.

La manzana podrida contaminó el proceso, llevándose al delegado de Morena, MARIO LLERGO al terreno que más le gusta, el de las negociaciones en lo oscurito.

Es fácil de adivinar lo que paso, LLERGO y MUÑOZ llegaron a un acuerdo con “Tico” GARCÍA para presentarlo como su candidato a la presidencia municipal.

Obligaron a Morena reaccionar de inmediato, desde el tercer piso ordenaron una nueva conferencia presentando a LALO GATTÁS BÁEZ.

“Tico” este viernes seguía como loco repitiendo que era el candidato de Morena y el Verde, que no abandonaría su postura y continuaría adelante con su campaña.

La alianza esta destruida, ahora LALO GATTÁS debe poner todo su esfuerzo y más para poder ganar una elección que se complicó por la ambición de MANUEL y MARIO, además por la candidez de Tico, quien todavía sueña con ser el candidato.

Una acción que también traiciona nuevamente la confianza de EUGENIO, quien sale salpicado por la codicia del líder del partido que lo lanzó.

El peor error de todos los actores fue volver a confiar, el destino quedó marcado por los dólares de TICO.

