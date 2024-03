Llergo dejó la víbora chillando…

Luego del desaseado y manoseado proceso de elección de candidatos de MORENA que se dio en algunos municipios, que a decir verdad estaban en orden con el partido guinda, a MARIO LLERGO, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, le explotó la bomba de manera tan peligrosa que hasta salió huyendo de Tamaulipas.



¿De verdad el delegado veía por los intereses de MORENA?, hay sospechas de que muchas de sus resoluciones fueron por interés personal, digo, habrá que “trasculcarle” las bolsas o auditarle sus cuentas bancarias porque parece enemigo o que le mueve más el sonar del dinero y la prueba es que entregó las mejores plazas al Verde Ecologista, como si quisiera desaparecer al partido guinda o dejarle desquebrajado.



Llegó MARIO LLERGO, hijo putativo de ADAN AUGUSTO, a Tamaulipas supuestamente para conciliar y ordenar el proceso de elección de candidatos de la alianza Sigamos Haciendo Historia, pero hizo todo lo contrario, se esmeró en desacomodar lo acomodado y generar divisionismo entre los morenos y levanta sospechas en contra de sus socios los peteístas y verdes.



Dicen que para LLERGO todo fue cuestión de pesos y centavos, que, junto con el dirigente nacional de MORENA, MARIO DELGADO, vendieron candidaturas al mejor postor pasando por alto hasta un slogan del partido guinda, el pueblo es el que manda, e impuso en algunas candidaturas a personajes muy cuestionados y que además no cuentan con el aval del pueblo como presumen.



Quizá en las designaciones para las candidaturas de diputados federales podía tomar parecer a la dirigencia nacional, pero no para los puestos locales porque no conoce el territorio ni el sentir de los tamaulipecos.



Y lo más importante, olvidó el delegado que en Tamaulipas hay líder político emanado de MORENA, que es el gran elector de ese partido en la Entidad al ser el gobernador y que tiene mano, voz, voto y veto porque él sí sabe muy bien cómo se mueven los temas electorales en tierras cuerudas, el primer morenista en el Estado es el que tiene la voz cantante y no el delegado.



Que un completo desconocido de territorio cuerudo y del sentir de los tamaulipecos viniera a la Entidad a querer imponer, se sospecha que, a vender, candidaturas no fue lo mejor para MORENA pues solo le provocó diferencias, LLERGO fungió más como enemigo que conciliador.



Hasta que le tronó la bomba a MARIO LLERGO en la capital tamaulipeca, la caja de resonancia política de la Entidad, en un acto tan sospechoso al grado que los mismos morenos le llamaron espurio ya que quiso dar madruguete e imponer candidato a la Presidencia municipal, a JORGE, TICO, GARCIA, según él porque era el que había ganado las encuestas, aunque el trascendido era que varios millones costó esa candidatura y el arreglo se dio en la CDMX sin tomar en cuenta a los victorenses.



No había pasado ni media hora de que LLERGO, solo con los dirigentes del PVEM y el PT sin que estuviera presente la dirigente de MORENA, YURIDIA ITURBE, ni el resto de los aspirantes a la alcaldía capitalina, como si fuera a escondidas y de prisa para ganar la partida, cuando el partido guinda anuncio una nueva conferencia para dar su posicionamiento, anunciando que se rompía la coalición, lo hicieron en tiempo y forma pues el plazo para deshacer convenios de coalición terminaba a las 12 de la noche, y se designaba candidato para la capital tamaulipeca a EDUARDO GATTAS BAEZ.



Se llegó la hora y al evento, abarrotado de victorenses, en su mayoría morenistas que exigían las cosas se hicieran correctamente y a las oficinas del partido guinda arribo su dirigente estatal, también EDUARDO GATTAS, GERARDO ILLOLDI y MARGGID RODRIGUEZ, ahí YURIDIA y el encargado de lo jurídico en ese partido, anunciaron el rompimiento de la alianza con el PVEM y el PT y dio a conocer el nombre del candidato de MORENA.

Al grito de tres años más de los asistentes y la decisión que ya estaba dada en MORENA, LALO GATTAS fue nombrado como candidato, va por la reelección.



El resultado de esa decisión fue como una canción de los Tigres del Norte, CAMELIA La Texana, del DINERO y de LLERGO ya jamás se supo nada. Se sospecha que el delegado del CEN de Morena luego del desorden que provocó huyó al centro el país con las bolsas repletas.

Y como dijera FELIPE CALDERON, haiga sido como haiga sido, todo indica que salieron largos los MARIOS, DELGADO y LLERGO.



En fin, la situación es que LLERGO, llegó a Tamaulipas como delegado especial vendiéndose como el mejor operador y conciliador, pero solo descompuso el cuadro, lo sucedido con su mala operación traerá consecuencias, quizá hasta con decisiones de los tribunales y todo porque el personaje en cuestión, como dijeran en el rancho cuando torean a las serpientes para perjudicar a otros, nada más dejó la víbora chillando.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ

