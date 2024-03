Mujer salió de su país para conocer a su novio virtual y él la rechazó; historia se vuelve viral

ECUADOR.- Conocer parejas en redes sociales ya es una de las maneras más comunes de encontrar el amor, pero también uno que otro chasco. Una mujer oriunda de Venezuela fue engañada por su novio virtual ya que la dejó en cuanto la conoció en persona.

En TikTok se hizo viral la historia de una mujer que viajó a Ecuador para conocer a su pareja virtual e incluso llevó a su hija con ella, pero se llevaron la sorpresa de que el hombre la rechazó y sin importarle dejó a ambas en la calle.

La mujer, en el video, detalló que su conquista le pagó los pasajes para que la conociera; además le aseguró que iban a vivir juntos. No obstante, eso nunca sucedió porque el hombre se arrepintió de sus palabras.

Al parecer el hombre ya no quiso mantener una relación con la mujer porque no le gustó como se veía en vivo y decidió abandonarla junto con la pequeña, sin amparo en la calle. La historia de la mujer se hizo viral y sirvió para que internautas le enviaran ayuda.

“Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él. Me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos. Me botó y quedé en la calle”.