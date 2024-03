No podrán votar 456 ciudadanos en el Distrito 08

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En la elección del 2 de junio, no podrán votar 456 ciudadanos del distrito 08 que no acudieron a recoger su credencial de elector.

Se trata principalmente de residentes de los municipios de Tampico y Madero.

El plazo para la entrega venció el pasado jueves 14 de marzo.

María de la Luz Espinoza Hernández, Vocal Ejecutiva de la 08 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Tampico, dijo que los módulos estuvieron trabajando hasta la medianoche del jueves para atender a quienes aún no pasaban por su credencial.

Hasta ese día, eran 521 credenciales que aún permanecían en poder del instituto.

Sin embargo, a lo largo del jueves fueron pocas las personas que acudieron para obtener la credencial.

A partir del viernes 15, quedaron bajo resguardo 456 credenciales, 261 en el módulo de atención de la calle Palmas en Tampico y 195 en el ubicado en plaza Caralinda de la colonia Las Américas en Madero.

El universo por resguardar representa el 1.12 por ciento del total de trámites realizados en el distrito, 40 mil 434, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2023 al 8 de febrero del 2024.

Los que no la recogieron, no podrán emitir su sufragio porque no aparecerá su nombre en el listado nominal el día de la votación.

Podrán recuperarlas, después del 2 de junio, día de la elección.

