PROFECO reprueba a varias tiendas de venta en línea; ten cuidado

MÉXICO.- Las compras en línea año con año son mayores. Cada vez es más frecuente decantarte por adquirir algún artículo en tiendas digitales, que desplazarte y buscarlo en el espacio físico; sin embargo, hay algunos detalles negativos y la Profeco te acompaña para que no caigas en tiendas que no cumplen con todas las garantías para los usuarios.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la misión, según su corazón ideológico, de “empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población”.

​Es en el cumplimiento de este precepto que tiene una herramienta digital con la cual da una guía a los consumidores de aquellos establecimientos virtuales que atienden, o no, una lista de requerimientos mínimos a la hora de ofrecer un servicio o un intercambio comercial.

¿Qué es el Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco?

De acuerdo con su propia descripción, es una herramienta que permite a los consumidores revisar si los sitios de los proveedores que realizan transacciones a través del comercio digital cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Su cometido es brindar certeza y seguridad al conocer, antes de realizar una transacción electrónica, si el proveedor cumple o no con los elementos necesarios para proteger sus derechos, lo que ayuda a fortalecer el consumo inteligente.

Esta plataforma está disponible en el sitio web: https://www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/index.html. Aquí encontrarás una serie de categorías que califican lo siguiente:

Política o aviso de privacidad: Que los sitios especifiquen qué información personal recopilan y cuál es el uso que se le da.

Seguridad en datos personales: Que los sitios cuenten con medios técnicos para encriptar la información personal de sus clientes, tales como nombre, domicilio, fecha de nacimiento, RFC, número telefónico y correo electrónico.

Seguridad en datos financieros: Que los sitios cuenten con medios técnicos para encriptar tus datos financieros al momento de realizar su pago.

Domicilio físico y número telefónico fijo: Que los sitios exhiban una dirección física y muestren un número telefónico donde puedas presentar reclamaciones o solicitar aclaraciones.

Descripción detallada de bienes o servicios: Que se detalle una descripción real, clara y suficiente del bien o servicio en venta, que te sea útil para tomar una decisión de compra.

Costos totales e impuestos: Que los precios se expresen en moneda nacional, desglosando los costos totales, impuestos y costos de envío.

Información sobre formas de pago: Que los sitios informen sobre los medios de pago disponibles.

Condiciones de envío o entrega: Que los sitios especifiquen los tiempos y medios de entrega, así como el área de distribución.

Condiciones de cancelación, devolución o cambio: Que los sitios informen cuáles son los criterios, plazos, penalizaciones y otras condiciones para realizar una cancelación, devolución o cambio.

¿Qué tiendas virtuales no son recomendables?

No se recomienda comprar –o se aconseja tener cuidado– en aquellos comercios digitales que no cumplen con varios puntos de la anterior lista, pues no garantizan la protección de los derechos de los consumidores, además de datos privados y financieros, así como opciones de cancelación.

Si quieres consultar una a una las tiendas virtuales peor calificadas ingresa al sitio del monitoreo y revisa en cada casillas si Sí o No cumplen con las categorías. Las que tienen todos los rubros cubiertos, cuentan con una insignia al inicio de la fila, es una estrella dorada.

¿Cómo usar el Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco?

Si vas a realizar próximamente una compra y quieres verificar que la tienda donde lo harás esté bien calificada, te recomendamos ingresar al sitio y dar click en la categoría relacionada con lo que quieres adquirir.

A partir de ahí podrás ver qué dominios sí protegen a los consumidores y cuáles no.

También puedes buscar por nombre del comercio o su sitio electrónico, y así conocer su información detallada y comparar con otras opciones.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO