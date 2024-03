Alerta Profeco: Estos son los refrescos con mayor contenido de azúcar

MÉXICO.- Tomar refresco de por sí no es una actividad que se recomienda, no solo por ser increíblemente artificiales, sino porque también tienden a tener altos niveles de azúcar. Y, aunque este es su gran atractivo, desafortunadamente es una de las grandes razones por las que no es recomendable para una buena salud. Afortunadamente, hay bebidas más dañinas que otras, así que la Profeco se dedicó a investigar las cantidades de azúcar que tiene la mayoría de los refrescos. Y, para enterarte de la información que ha sido dada a conocer, tendrás que seguir leyendo.

¿Cuáles son los refrescos con más azúcar? En las mesas de las familias mexicanas, es una escena común enviar a alguien a comprar el refresco para acompañar la comida. Sin embargo, detrás de esta costumbre arraigada se esconde un peligro que muchas veces pasamos por alto: el exceso de azúcar en estas bebidas. ¿Estás consciente de cuánto azúcar estás consumiendo realmente? Si es que no estás al tanto, es muy importante que lo vayas considerando, pues mantener un conteo podría ayudarte a prevenir enfermedades más adelante. Debido a esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio revelador en el 2023, donde se analizó el contenido de azúcar de varias gaseosas disponibles en el mercado mexicano. Este estudio se llevó a cabo con base en las especificaciones de la NOM-01-SCFI/SSA-2010, que detalla el valor nutricional de los alimentos vendidos en el país.

Uno de los puntos clave de esta normativa es la cantidad máxima de azúcar recomendada: ¡solo 25 gramos al día! Superar este límite puede llevar a un aumento significativo de peso y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades graves. ¿Qué revelaron los análisis de Profeco? Los resultados son alarmantes. Las gaseosas fueron clasificadas en tres categorías: calóricas, no calóricas y aquellas endulzadas con edulcorantes. Entre las más preocupantes se encuentran: Jumex naranjada frutzzo: Una botella de 600 ml contiene asombrosos 52.2 gramos de azúcar. Orange crush: Con 51.6 gramos de azúcar en una botella de 600 ml. Red Cola: No se queda atrás, con 57 gramos de azúcar en la misma cantidad. Tonicol: ¡Un verdadero exceso! Su presentación de 600 ml aporta 76.2 gramos de azúcar. Senzao guaraná: Con 68.4 gramos de azúcar en un envase de 600 ml.

Pero, ¿qué pasa con aquellas opciones que contienen menos azúcar? Aunque no son la panacea, son alternativas más saludables: Delaware punch: Una botella de 355 ml contiene 18.5 gramos de azúcar, menos que las anteriores. Aurrera: En su presentación de 600 ml, no contiene azúcar, lo que la convierte en una opción más ligera. Coca cola light: En una botella de 600 ml, no encontrarás ni rastro de azúcar. Pepsi black: Con 0 gramos de azúcar en una presentación de 355 ml, es una opción libre de culpa. Es importante recordar que, aunque estas últimas opciones puedan parecer más saludables, no deberían ser consumidas en exceso. La mejor opción sigue siendo optar por agua o bebidas naturales sin azúcar añadida para mantener un estilo de vida más saludable.

CON INFORMACIÓN DE CHIC MAGAZINE