Bruno Mars tendría deuda millonaria con casino por su adicción a las apuestas

Bruno Mars no ha sacado música nueva, pero esto no significa que no esté dando conciertos, ya que tiene una residencia en Las Vegas desde hace casi nueve años, sin embargo, su estancia en esta ciudad que es conocida por tener muchos casinos al parecer le ha traído varias consecuencias, entre ellas una deuda millonaria.

De acuerdo con News Nation, Bruno Mars tendría una deuda de 50 millones de dólares con MGM Grand de Las Vegas, lugar en el que el cantante mantiene su residencia y la cual podría extenderse tres años más no por el éxito, sino para que el cantante liquide el dinero.

News Nation menciona que Bruno Mars gana alrededor de 90 millones de dólares al año por su residencia en MGM Grand, sin embargo, la mayoría de ese dinero se le regresaría íntegro a la empresa para que el cantante pueda pagar el dinero que debe.

Se especula que del dinero que percibe Bruno Mars por su residencia solamente percibe la mitad debido a su adicción a las apuestas y juegos.

“Él (Bruno Mars) le debe millones al MGM (por juego). Básicamente, ellos son sus dueños”.

No es la primera vez que se sabe que a Bruno Mars le gusta estar en casino y jugar juegos de puesta, ya que en entrevista con GQ en el 2013 habló sobre cómo a los 19 años comenzó a apostar.

“Me temblaba la mano y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder, hay que perder para ganar”.

Por otra parte, en una entrevista con James Corden, Bruno Mars admitió que gracias a su afición a los juegos de cartas pudo pagar la renta y otros gastos por varios meses.

Fue en el 2016 cuando el cantante de “Grenade” firmó un contrato millonario con MGM Grand para realizar una serie de conciertos en su hotel que también cuenta con un casino. Este acuerdo se ha extendido por ocho años y se espera que duré mucho más tiempo, por lo menos hasta que Bruno Mars salde su deuda con la empresa.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR