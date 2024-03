Con protesta, exigen medicamento para enfermedad neurodegenerativa

TAMPICO, TAM.- Varias personas realizaron la mañana del lunes una protesta frente al Hospital del IMSS en Ciudad Madero, por la falta de medicamento para tratar la enfermedad de Parkinson, en especial para la segunda etapa de ese mal.

Ese desabasto afecta a pacientes de la zona que padecen ese trastorno crónico del cerebro.

Ese es el caso de Fortino Cervantes Santos, el cual sufre esa enfermedad desde hace 12 años.

Dijo que desde hace un mes no cuenta con el medicamento indicado, a través de parches, para esa etapa y como resultado de lo anterior empezó a presentar otro movimiento o temblor en su cuerpo.

El no contar con esos parches provoca que pierda el control de sus movimientos.

“Me dicen que está en México, que está en Madero, que está en Victoria, que venga otro día, me mandan con uno y con otro, nunca llega el medicamento, se va deteriorando más y más y por falta de medicamento para el segundo nivel donde vamos a dar”, indicó.

“Me dicen que ya va a llegar el viernes, ven el viernes, ahí viene el camión, no llegó el camión, se lo robaron en el camino, llegó la lista pero no llegó el medicamento, puras cosas que no son creíbles”, refirió.

Admitió que siempre hay fallas en el abasto de medicina para ese mal pero el problema no había llegado hasta ese extremo.

Dio a conocer que fuera del IMSS, la caja con 14 parches tiene un costo de 2200 pesos pero necesita 30 para un mes.

Antes los compraba pero ya no puede hacer ese gasto.

Dijo que como derechohabiente, durante más de 40 años pagó cuotas para recibir la atención médica y hoy está pensionado.

Ante ello, pidió a las autoridades del instituto que atiendan y resuelvan ese problema.

POR BENIGNO SOLÍS