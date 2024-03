Dulce Vaca fue asesinada presuntamente por su esposo; ella compuso un himno para el 8M

MÉXICO.- Este fin de semana se dio a conocer a través de redes sociales sobre el presunto feminicidio de Dulce Vaca, madre de tres menores de edad y quien era creadora de contenido, especialmente en TikTok, donde subía tutoriales de maquillaje y compartía sobre su vida personal.

El caso conmocionó al país en general, pero sobre a la comunidad de San Luis Potosí, en donde radicaba la víctima junto a su esposo, principal sospechoso del asesinato.

De acuerdo con vecinos de la casa ubicada en calle Curie 148 del fraccionamiento Salk, en San Luis Potosí, Cristo ‘N’ habría tomado un arma punzocortante y la apuñaló hasta la muerte. Medios locales informaron que tras el ataque, el hombre habría intentado suicidarse pero vecinos lograron detenerlo; lo anterior aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Adri Saldaña, usuaria de Facebook quien se identificó como su tía, habría confirmado los hechos:

“Siempre te recordaré así como eras siempre alegre..y con las palabras que me dijiste y los abrazos tan fuertes que nos dimos… descansa en paz mi niña hermosa”.

De acuerdo a la información previamente compartida por la tiktoker mexicana, mantenía una relación desde hace 10 años con Cristo ‘N’, de quien fue víctima de violencia física “pero hace seis años no la había golpeado”.

“Yo sufrí violencia pero mi esposo cambió. Mi esposo ahorita es muy distinto, ustedes han visto la clase de persona que es ahora, pero ustedes no conocieron la otra parte (…) La última vez que Cristo me golpeó fue hace seis años. Esa fue la última vez que hubieron golpes porque también había mucha agresión verbal”.

Posteriormente, Dulce contó que en aquella ocasión su suegra y cuñado la acompañaron a buscar a su esposo, pues ya era tarde, no había llegado ni avisó en donde estaba. Al llegar al baile en el que se encontraba, lo encontró borracho.

“Me dice su otro hermano ‘ya llévatelo, está de castroso’ y al llegar a la casa se puso violento”.

“Sinceramente el único consejo que les puedo dar es que no se queden con una persona así. Dudo que sean muchas las personas que cambian, son pocas las que hacen lo que Cristo, pero cuando él cambie y lo ayudes a salir de eso, quien va a necesitar ayuda eres tú”, aconsejó a una de sus seguidoras.

Un pedazo del tiktok donde decía que el esposo cambió. pic.twitter.com/5G9oO0xVIK — Se llama Lola. (@CaraMia440) March 17, 2024

Dulce Mata compuso una canción para la marcha del 8M

El pasado 8 de marzo fue la primera vez que Dulce marchó por el Día de la Mujer. Incluso, días antes subió un video en el que compartió la letra de una canción que compuso:

“Estas líneas se las voy a dedicar a todas las reinas que perdieron la batalla.

¿Cuál batalla?, me dirán.

La que todas las mujeres tenemos que librar

nada más por salir a caminar.

Nos critican por nuestros derechos exigir

Eso no es las reglas infringir.

Este 8M escucharán a las mujeres rugir

Sólo este estúpido sistema queremos corregir.

Y es que ya no quiero que me digan como tengo que vestir

¿Ahora con fierro debo de salir?.

Esto con ningún hombre pienso discutir.

Hermanas perdónenme por como me voy a expresar

pero nunca dejen que ningún ogete las quiera controlar

Este consejo por experiencia les voy a dar

no es hablar por hablar.

Hoy canto por las que ya no pueden gritar

Hoy hablo por todas las mujeres que golpes tuvimos que aguantar”.

​Ahora familiares, amigos, conocidos y la comunidad de San Luis Potosí así como usuarios de Tiktok y mujeres en general, piden justicia para Dulce.

Un artista free style creó una canción en homenaje a la víctima de feminicidio y compartió un video en el que se muestra el ataúd rodeado de flores.

​Miles de internautas condenaron el feminicidio y lamentaron su muerte. Asimismo, la recordaron como una mujer sencilla, alegre y servicial.

“Pero si subió vídeo hace 3 días… ¿es real?”; “Justicia para Dulce una mujer muy humilde de alma y de corazón”; “No puedo dejar de llorar”; “Buen viaje mana, eres un ángel maravilloso…te vamos a extrañar #justiciaparadulce #niunamenos”, “Justo ayer veía por primera vez sus videos, ella juraba que el había cambiado”, son algunos de los comentarios.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO