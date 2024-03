“Por un malentendido me sacan de Televisa, a mi hija también”, asegura Angélica María

MÉXICO.- Angélica María comenzó su carrera en el cine y la televisión, sin embargo, la famosa pasó por un momento difícil cuando Televisa la vetó por varios años, así como a su hija, Angélica y a su esposo, Raúl Vale.

En entrevista con Yordi Rosado, Angélica María recordó la ocasión en la que el dueño de Televisa ordenó vetarla a ella y a su familia, al parecer todo por un malentendido.

La Novia de México mencionó que esto sucedió cuando su hija tenía ocho años y que un policía que trabajaba en la televisora trató mal a Angélica Vale.

“Por un malentendido me sacan de Televisa, a mi hija también. La sacó un policía diciendo que es enemiga del señor Azcárraga y tenía como 8 años. Fueron cuatro años que me cerraron las puertas de todas las televisoras de Centro, Sudamérica, de Estados Unidos”.

La cantante señaló que todo comenzó cuando el dueño de la televisora le pidió a Raúl Vale un contenido que iba a lanzar en un nuevo proyecto, pero cuando Raúl ya tenía todo listo nunca lo volvieron a buscar.

“El señor Azcárraga iba a abrir lo del cable y necesitaba programación para cable y mandó llamar a Raúl Vale, mi marido, le dijo: ‘me hace una telenovela’, ya tenía todo Raúl y cuando ya se iba a hacer no se hizo, él llamaba y no le contestaban, tenía todo. Mi niña hizo la telenovela y él tuvo que irse con los Vargas, MVS, entonces nos vetaron a los tres, hasta a mi mamá que no tenía nada que ver”.