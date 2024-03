Señalan a “El Costeño” de “prepotente” por su actitud en hospital donde fue atendido

Javier Carranza, conocido como “El Costeño”, generó gran preocupación entre sus fanáticos tras darse a conocer el accidente que sufrió en la carretera junto a su equipo de trabajo. El comediante y su equipo de trabajo fueron trasladados a un hospital de Calnali, municipio que emitió un comunicado ante las declaraciones del famoso y lo señalan de “prepotente” por su actitud al ser atendido.

Señalan de “prepotente” a “El Costeño”

A través de sus redes sociales el comediante, de 47 años, señaló que tras el accidente personal de salud se habría negado a trasladaros a un hospital de Pachuca para recibir atención médica y en su lugar fueron llevados a Calnali en Hidalgo. Al respecto, la presidencia municipal emitió un comunicado en el que señalan de “prepotente” a Carranza por su actitud en el centro de salud que, aseguran, exigió que se cerrara al tratarse de una figura pública.

“Lamentamos los comentarios vertidos en redes sociales por el comediante y ejerciendo nuestro derecho de réplica hacemos de su conocimiento que el señor Javier Carranza se mostró prepotente en todo momento exigiendo que se cerrara el centro de salud simplemente por ser una figura pública. Lamentamos que en su afán por llamar la atención del público denoste la imagen de nuestro municipio y su gente”, se lee en el mensaje publicado por la presidencia municipal en Facebook.

En la tarjeta informativa añaden que el médico de guardia que atendió a “El Costeño” y su equipo de trabajo determinó que “por las lesiones presentadas no ameritaba traslado a otro nosocomio. Por lo tanto, no emitió hoja de referencia o traslado, es por ello que las ambulancias no lo pudieron trasladar a la ciudad de Pachuca, en ningún momento se le negó el apoyo y auxilio”

¿Qué le ocurrió al comediante?

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Javier Carranza detalló que el accidente automovilístico ocurrió la madrugada del domingo 17 de marzo luego de su presentación en Atlapexco, Hidalgo, cuando se dirigían a la Ciudad de México. El chofer de la camioneta en la que se trasladaban derrapó en una curva cerrada provocando que el vehículo cayera por un barranco.

“Estoy en una clínica de salud, podríamos decirlo, básica, de primera atención que realmente carece de casi todo aquí en Calnali, pero no carece de alma. Hay una doctora y una enfermera que nos atendieron (…) El empresario que nos trajo se desentendió, no nos quiso ayudar y al parecer las autoridades tampoco, pero no importa, así es esto, es lo que toca y así es”, dijo el también actor.

