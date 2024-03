Trump llama “animales” a migrantes y promete “baño de sangre” si no gana la presidencia

ESTADOS UNIDOS.- “Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país”. Esas fueron las palabras exactas que pronunció Donald Trump desde la ciudad de Vandalia, Ohio. Mencionó esa frase mientras hablaba de las automotrices de China construidas en México a las que impondría aranceles: “Si gano, les pondremos aranceles, si no gano, habrá un baño de sangre”.

Obviamente no aclaró a qué se refería con exactitud, pero tampoco se necesita ser un genio. El antecedente del asalto al Capitolio en 2021, luego de perder las elecciones de 2020, nos da pistas de lo que podría suceder.

Por ahí se habla de que el teleprompter donde leía su discurso falló algunas veces y por eso parecía que revolvía temas, pero igual eso no justifica lo que dijo.

Donald Trump enfrentó juicios precisamente por incitar el ataque de sus fanáticos en la sede del Congreso estadounidense. Los libró, por eso sigue peleando por volver a la Casa Blanca, pero prometer un “baño de sangre” quedará como antecedente si vemos algún otro episodio similar al asalto al Capitolio.

Donald Trump habló precisamente de quienes se encuentran detenidos por el asalto al Capitolio. Los llamó “rehenes” y reiteró su promesa de indultarlos si gana la presidencia de Estados Unidos.

Y también llamó “animales” a los migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos

La retórica contra los migrantes de Trump ya es muy conocida. Los ha llamado de todas las maneras posibles, incluyendo “animales”. Ya lo había hecho hace algunos años, pero como decíamos, no aprendió.

Donald Trump deshumanizó a los migrantes, primero generalizándoles como “criminales”, para después decir que no estaba seguro de poderles llamar siquiera “personas”.

“En algunos casos, en mi opinión, no se les puede llamar personas. Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical dice que es algo terrible. ¡Son animales y tenemos que detenerlos!”.

