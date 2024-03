Ana Julia Yeyé revela por qué ya no trabaja con Tío Rober

Ana Julia Yeyé, conocida en el mundo del stand-up por su humor agudo y perspicaz, recientemente compartió en el podcast de Los Tres Mosquetebrios las circunstancias que la llevaron a tomar la decisión de no trabajar más con el Tío Rober, quien fue envuelto en una controversia de acoso sexual.

La standupera detalló cómo una publicación en TikTok, en la que una chica narraba una experiencia con el Tío Rober, desencadenó su preocupación. La chica acusaba directamente de acoso a Tío Rober; sin embargo algo en la historia le hizo sentir incómoda a Yeyé.

“Técnicamente no había nada de malo, pero algo no me cuadraba”, explicó Ana Julia.

La situación se intensificó cuando, en Twitter, una usuaria que Ana Julia no conocía, argumentó que las acciones del Tío Rober podían considerarse acoso debido a la diferencia entre consentimiento y coerción.

Este tuit resonó con Ana Julia, quien decidió compartirlo, lo que le valió críticas por parte de algunos seguidores que la acusaron de “morder la mano que te da de comer”.

“Una chica que yo no conozco, una chica random, puso un tuit que decía lo del tío Rober sí es acoso, porque esta es la diferencia entre consentimiento y coerción, a mí me hizo mucho sentido y lo retuitee, lo retuitee y ya”, contó en el podcast Ana Julia Yeyé

Posteriormente, Yeyé tuvo una conversación con el Tío Rober, donde le expresó su deseo de mantener una relación cordial a pesar de los acontecimientos, anticipando posibles encuentros futuros dado el pequeño círculo de la comedia; sin embargo, el Tío Rober le comunicó que, por el momento, no deseaba trabajar con ella.

“Y él dijo pues ahorita no quiero trabajar contigo, cómo ves y dije bueno pues está bien, entonces creo que yo ya no volveré a trabajar con el tío Rober.”, concluyó Ana Julia.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR