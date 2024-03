Captan un “extraño” objeto en el cielo en la frontera de México

El 18 de marzo el cielo fue testigo de un evento espectacular. SpaceX, la compañía pionera en exploración espacial, concretó con éxito el lanzamiento de 22 satélites Starlink desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial en California. Este despegue dejó estelas en el cielo y muchas personas pensaron que se podría tratar de alguna nave extraterrestre, lo cual se viralizó en redes sociales.

El cohete Falcon 9, portador de la nueva flota de satélites, dejó tras de sí un penacho brillante y una nube de estela que capturó la atención desde diversos puntos del sur de California e incluso en las ciudades fronterizas de México. La primera etapa del Falcon 9, reutilizada en esta ocasión por décima vez, demostró la sostenibilidad y eficacia de las operaciones de la compañía al regresar a la Tierra, aterrizando verticalmente sobre la plataforma no tripulada “Of Course I Still Love You” en el Océano Pacífico, aproximadamente 8.5 minutos después del despegue. Así que no, no eran extraterrestres.

SpaceX dio todo un show en California con su lanzamiento de anoche. Una belleza, y ni hablar del video de @seanparkerphoto.pic.twitter.com/5sOUzZb7J8 — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) March 19, 2024

¿Qué pasó con los satélites de SpaceX?

Mientras tanto, la etapa superior del cohete continuó su viaje hacia la órbita terrestre baja, donde los 22 satélites Starlink fueron desplegados unos 62.5 minutos después del lanzamiento. Este evento marca la 26ª misión operativa de SpaceX en el año 2024, y la decimoséptima dedicada específicamente a expandir la mega constelación de banda ancha Starlink, que ya tiene más e 5 mil 500 satélites.

Asi de IMPRESIONANTE se vio sobre Mexico el lanzamiento de un cohete de @SpaceX 🚀☄️

pic.twitter.com/IAX3rRrM08 — Satélites Argentina 📡 (@SatelitesArg) March 19, 2024

El pasado 14 de marzo, el tercer vuelo de prueba del gigantesco cohete Starship de SpaceX terminó con la pérdida de la nave cuando regresaba a la Tierra, aunque la empresa espacial estadounidense celebró un “día increíble” en el que dijo haber cumplido con nuevos objetivos. Esta fue la primera vez que SpaceX puso a prueba el escudo térmico de Starship, hecho de 18 mil baldosas negras de cerámica.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO