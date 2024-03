Dan Schneider habla sobre el maltrato a niños actores en Nickelodeon

Dan Schneider rompió el silencio en exclusiva para The Hollywood Reporter después de ver Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV de Investigation Discovery, una serie documental de cuatro partes que hacía afirmaciones sobre lugares de trabajo tóxicos para niños actores y equipos en la serie de Nickelodeon que creó y dirigió.

“Dormir las últimas dos noches fue muy difícil. Yo enfrentando mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte”, le dijo Schneider a BooG!E, quien interpretó a T-Bo en iCarly , en una entrevista en video de 19 minutos que fue filmada después de que el ex productor de Nickelodeon viera Quiet on Set , que se transmitió el domingo y el lunes. noches con ID y Max.

Entre las acusaciones formuladas contra Schneider , a quien alguna vez fue llamado el “Norman Lear de la televisión infantil” en el New York Times, se incluye que toleró condiciones tóxicas en el lugar de trabajo y que supuestamente atormentó y humilló al elenco y al equipo en sus televisores.

“Cuando vi el programa, pude ver el dolor en los ojos de algunas personas y me hizo sentir muy arrepentido y arrepentido. Desearía poder volver, especialmente a esos primeros años de mi carrera, y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora y simplemente hacer un mejor trabajo y nunca, nunca sentir que estaba bien ser un imbécil con nadie, nunca”, dijo Schneider.

El prolífico productor de televisión infantil se había mantenido callado en las semanas previas al estreno de la serie documental ID. Pero en declaraciones emitidas por sus representantes el lunes después de la primera noche transmitida, Schneider, en parte, respondió a las acusaciones sobre contenido sexualizado y comportamiento tóxico en el set diciendo que “todo lo que sucedió en los programas que Dan dirigió fue cuidadosamente examinado por docenas de adultos involucrados y aprobados por la red”. Ahora habla directamente y aborda acusaciones e historias de abuso específicas.

Dan Schneider habló con Drake Bell sobre caso de abuso sexual

En el tercer episodio de Quiet on Set, Drake Bell , la estrella de Drake & Josh y The Amanda Show, se nombró a sí mismo como la víctima John Doe en el caso de agresión sexual de Brian Peck.

Schneider en el nuevo video afirma que no contrató al entrenador de diálogo de Nickelodeon que fue condenado por agredir sexualmente a un niño actor en 2004, ahora conocido como Bell. El nombre de Bell nunca fue revelado en audiencia pública.

“Cuando Drake y yo hablamos y él me contó lo que pasó, quedé más devastado por eso que cualquier cosa que me haya pasado en mi carrera hasta el momento. Y le dije: ‘Estoy aquí para ti’”, dijo Schneider en el video.

En un momento de la entrevista, Schneider lloró al relatar que la madre de Bell acudió a él en busca de ayuda para escribir un discurso para leerlo ante el tribunal en el juicio de Peck:

“Ella vino a verme en ese momento y me dijo: ‘Dan, yo’. No soy buena con las palabras como tú. ¿Y me ayudaría con mi discurso ante el juez? Le dije: ‘Por supuesto’. Lo hice y [Peck] terminó yendo a prisión y cumpliendo su condena”.

Schneider también relató que Bell tuvo que asistir a una audiencia de sentencia para Peck, donde el lado de la sala del tribunal del depredador condenado estaba lleno de partidarios. “Muchos de ellos [eran)] bastante famosos. Por supuesto, Drake estaba devastado por lo que sucedió. Y lo que es aún más decepcionante, 41 de esas personas escribieron cartas para el personaje de Peck , cartas elogiándolo por quién era y pidiendo clemencia”, recordó.

Las estrellas de Hollywood nombradas en Quiet on Set por haber escrito tales cartas incluyen a James Marsden, Taran Killam, las estrellas de Boy Meets World, Rider Strong y Will Friedle, Ron Meléndez y el fallecido Alan Thicke.

“Y sí, esa fue probablemente la parte más oscura de mi carrera”, dijo Schneider. “Y aquí está el detalle que realmente no entiendo. Después de que [Peck] salió de prisión y fue un delincuente sexual registrado, lo contrataron en un programa de Disney Channel . No entiendo eso”.

an Schneider habla sobre sexualizar a niños actores

Los recuerdos de Schneider de sus años en Nickelodeon, donde creó programas exitosos como The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam & Cat, siguen a sus críticos que alegan en línea y en Quiet on Set que era inapropiado para las mujeres jóvenes que trabajaba para él y que escribía guiones inapropiados para que los interpretaran niños actores incómodos.

En retrospectiva, Schneider estuvo de acuerdo en que algunos chistes cruzaron la línea y deberían eliminarse de los episodios que continúan transmitiéndose o que aún se pueden transmitir.

“Todos esos chistes… el programa cubrió las últimas dos noches, cada uno de esos chistes fue escrito para una audiencia infantil porque los niños pensaban que eran divertidos, y sólo divertidos”, argumentó.

Pero eso fue entonces. “Eliminemos esos chistes del programa, tal como lo habría hecho yo hace 20 o 25 años”, dice. “Quiero que mis programas sean populares. Quiero que a todos les gusten [los programas], cuanta más gente les haya gustado los programas, más feliz estoy. Entonces, si hay algo que deba eliminarse porque está molestando a alguien, eliminémoslo”.

El caso de Amanda Bynes

Entre otras revelaciones, Schneider afirmó haber ayudado a Amanda Bynes, estrella de la exitosa serie The Amanda Show quien a los 16 o 17 años, contó, intentó separarse de sus padres. En un momento del video, recordó una llamada nocturna de Bynes.

“Era muy tarde. Bueno, pasada la medianoche, o la una o las dos de la madrugada, sonó el teléfono. Respondí y era Amanda. Estaba en apuros. Había tenido algún conflicto con sus padres, creo que con su padre, y llamó. Inmediatamente me preocupé por su seguridad”, afirmó Schneider en el vídeo.

Añadió que hizo arreglos para que recogieran a Bynes por su seguridad. “Me sentí mejor. Al final la llevaron a la policía”.

Durante su carrera, Schneider ayudó a lanzar las carreras de Bynes, Kenan Thompson, Victoria Justice, Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy y muchos más. Y aunque no se han hecho acusaciones sexuales que involucren a niños actores contra Schneider, en el video se disculpó varias veces por los actores jóvenes que dijeron que se sentían incómodos o vulnerables en sus televisores.

“Definitivamente hay cosas que haría diferente”, insistió, incluyendo tener terapeutas autorizados en el set para supervisar a los niños actores y el proceso de filmación. “Lo principal que cambiaría es cómo trato a las personas y a todos. Definitivamente a veces no le di a la gente lo mejor de mí. No mostré suficiente paciencia. Puedo ser arrogante y definitivamente demasiado ambicioso y, a veces, simplemente grosero y desagradable, y lamento haberlo sido alguna vez”.

También dijo, entre otras cosas, que se equivocó al pedirle a alguien en el set que le diera masajes: “Estuvo mal. Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Estaba mal hacerlo. Nunca lo haría hoy. Me da vergüenza haberlo hecho entonces. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez haya puesto en esa situación”.

Y abordó los chistes inapropiados y las bromas que hacía en la sala de escritores. “Permítanme decirles que ningún escritor debería sentirse incómodo en ninguna sala de escritores. Período. El fin. No hay excusas”, dijo. Schneider insistió en que nunca debería haber participado, especialmente cuando estaba a cargo.

“Puedo decirles por qué me duele mucho”, continuó al recordar sus primeras experiencias en el negocio del entretenimiento. “Yo estaba verde. Estaba asustado. Yo estaba emocionado. Significaba muchísimo para mí tener estas oportunidades. Y entré y tuve suerte, porque mis primeras experiencias de pareja fueron fantásticas. Y el hecho de que no le pagué a todos los empleados que entraron por mi puerta me duele el corazón porque debería haberlo hecho y desearía poder regresar y arreglar eso”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR