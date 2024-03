Critican a Josh Peck por callar ante ‘abusos’ a niños actores de Nickelodeon

Tras el lanzamiento del documental ‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV’, en Estados Unidos, en el Drake Bell y otros actores de Nickelodeon expusieron los abusos que sufrieron de niños, los fanáticos quedaron impactados. Sin embargo, algunos criticaron al histrión Josh Peck por callar ante las revelaciones de sus excompañeros.

El actor de ‘Drake y Josh’, Josh Peck, ha compartido en TikTok diferentes videos usando audios graciosos y uniéndose a los trends. No obstante, esto ha generado que los fanáticos lo critiquen por quedarse callado ante los abusos que sufrieron sus excompañeros de Nickelodeon, específicamente, aquellos supuestamente hechos por el productor y guionista, Dan Schneider.

Reacciones a indiferencia de Josh Peck ante abusos en Nickelodeon

Josh Peck ha permanecido callado tras las denuncias de los actores de Nickelodeon por abusos de Dan Schneider, creador de ‘Drake y Josh’, ‘Zoey 101’, ‘iCarly’, entre otros programas, lo cual decepcionó a sus fanáticos, pues creen que no ha apoyado a su compañero Drake Bell y otros de sus colegas.

“Siempre fuiste mi favorito, pero Drake merece justicia y tú te quedaste callado. Drake pasó por tanto y tú solo recibiste los billetes”, comentó una internauta.

Por otro lado, algunos usuarios creen que la fama al participar en grandes películas, como ‘Oppenheimer’, ha llevado a Josh Peck a dejar pasar las injusticias que expusieron sus colegas. Incluso, algunos lo comparan con el mismo Dan Schneider.

“Él es un Minion de Dan Schneider. Tomó su ejemplo”, añadió una internauta.

El hecho de que Josh Peck permanezca callado puede significar muchas cosas. Quizá, más que indiferencia, la actitud del actor de ‘Drake y Josh’ es porque aún no está listo para hablar de su experiencia en Nickelodeon o quizá él no vivió los abusos de niño, presuntamente or parte de Dan Schneider, tal como lo han expuesto los demás actores.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR