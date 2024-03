El pasado 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, se dieron a conocer fotos y videos de Peso Pluma al lado de una misteriosa mujer en Las Vegas, por lo que lo acusaron de serle infiel a Nicki Nicole.

Pocas horas después Nicki Nicole compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que daba por terminada su relación con Peso Pluma y revelaba que ella también se había enterado de la infidelidad del cantante por medio de redes sociales.

Nicki Nicole habla del fin de su relación con Peso Pluma

A un poco más de un mes de la polémica y el fin de su relación por la infidelidad de “La Doble P”, Nicki Nicole ofreció una entrevista a Billboard en la que rompió el silencio y habló por primera vez del fin de su noviazgo con el intérprete de “La bebé”.

La cantante declaró que no encontró otra manera de hacer una declaración sobre la infidelidad de su ahora exnovio más que en redes sociales, ya que a través de ellas se había hecho viral las imágenes de Peso Pluma con otra mujer.

“La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable”.

Nicki Nicole expresó que, aunque podía no haberse pronunciado respecto a las fotos que salieron de Peso Pluma con otra mujer, ella decidió hacerlo y agradeció el apoyo que recibió en ese momento.

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba. Cuando se te mezcla lo privado con la exposición y como que salen a opinar y esas cosas y es difícil. Entonces yo dije: ‘Ok, esto está pasando, está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir’. Y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. ¿Y si no fuera así? No estaría siendo yo al 100 por ciento. Lo hice un poco porque lo sentí. Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño”.

La cantante detalló que tras enterarse de la infidelidad de Peso Pluma lo que la ayudó a sobreponerse fue el cariño de sus fans y los mensajes que recibió de mujeres que se solidaron con ella.

“A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe”.

Por otra parte, Nicki Nicole mencionó que tras la polémica no estaba dispuesta a cancelar sus shows porque no era algo profesional de su parte y que sus fans tampoco merecían.

“No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”.

Finalmente, la cantante reveló si en algún momento lanzará una “tiradera” tal y como lo hizo Shakira con la “Sesión 53” al lado de Bizarrap.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están pasando en lo personal y quiero ponerlas en música. Hay mucha inspiración”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR