Sheinbaum en la frontera tamaulipeca

Claudia Sheinbaum llegó a la dinámica frontera tamaulipeca, a la región noreste del estado, ahí donde se concentra el 40 por ciento del padrón electoral del Nuevo Santander, para pedir el voto que la convierta en la primera mujer que llegue a la presidencia de México.

La doctora llegó a Reynosa, a la frontera de Tamaulipas, justo el día en que el conservador periódico ‘Reforma’ -el que tanto lee y consulta la derecha mexicana- publicó la encuesta que mide la carrera presidencial rumbo al candente y crucial 2 de junio.

Esta encuesta, que le otorga a la morenista Claudia Sheinbaum una amplia ventaja de 24 puntos porcentuales sobre la panista Xóchitl Gálvez, provocó un auténtico terremoto entre los voceros y comentócratas de la derecha, quienes no podían creer que su diario preferido hubiera difundido un sondeo tan favorable para la candidata del lopezobradorismo y de la Cuarta Transformación.

Todos ellos, desde Carlos Alazraki hasta Javier Lozano, se desgarraron las vestiduras y tildaron a la encuesta de ‘Reforma’ -hasta con groserías- de falsa y mentirosa.

Hoy mismo el periodista Carlos Loret de Mola en su columna que se publica en el periódico ‘El Universal’ titula con una indirecta sin sustento: ‘La encuesta que ordenó hacer el presidente’.

Por supuesto, Loret quiere hacer creer a los lectores con su encabezado que la encuesta de ‘Reforma’ la mandó publicar el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en el texto se refiere a otra encuesta que, según sus fuentes, contrató el señor de Palacio Nacional para ver cómo se encontraba realmente Claudia Sheinbaum en las preferencias ciudadanas.

Sheinbaum, dice Loret hoy en ‘El Universal’, tiene una ventaja de 13 puntos sobre Xóchitl. Es obvio que el conductor de ‘Latinus’ quiere desacreditar la encuesta de ‘Reforma’ y darle credibilidad a una supuesta encuesta que, según él, tiene el presidente en sus manos. ¡No, bueno!

Sin duda, la desesperación es evidente entre los analistas que simpatizan con el desarticulado proyecto de derecha de Xóchitl Gálvez. En fin.

¿Cómo le fue a Claudia Sheinbaum en la frontera tamaulipeca y en sus tres mítines de campaña? Todos coinciden que la visita marchó sobre ruedas.

La recepción que tuvo la doctora en Matamoros, Río Bravo y Reynosa fue ‘muy buena’, afirman quienes fueron testigos de los eventos masivos.

Además, la doctora resaltó la aplicación del ‘Plan C’ en Tamaulipas y explicó que la intención es ganar las tres senadurías que estarán en disputa en las urnas de la entidad: las dos de mayoría relativa y la de primera minoría.

De hecho, Claudia Sheinbaum corrió la cortesía -dicen que fue la estrategia diseñada desde el más alto mando de la 4T tamaulipeca- de que cada una de las fórmulas a senadores la acompañarán en su gira.

Así, junto a ella, estuvieron Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal (que van en caballo de hacienda para ganar las dos senadurías de mayoría relativa), el dueto de Morena; Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz Domínguez, la dupla del Partido Verde; y Cendy Robles y un personaje que ni siquiera vale la pena citar por su nombre por ser un oportunista durante cada elección, del PT.

Efusiva como es, Olga Sosa de inmediato hizo empatía con la candidata presidencial. Su discurso en Matamoros fue emotivo en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y en la búsqueda de hacer historia. ‘JR’, por su parte, cada vez se le ve más compenetrado en la campaña. Las encuestas indican que ellos, con la bandera morenista, se llevarán la victoria para llegar al Senado.

Geño, por su parte, saludó a Claudia Sheinbaum. Había dudas de cómo sería visto el exgobernador por la doctora, pero todo se disipó en cuanto estrecharon sus manos.

La anécdota de la tarde fue, sin lugar a dudas, el abucheo que recibió Mario López. Con ‘los atentos saludos’ de Beto Granados, una buena parte de los asistentes abucheó al candidato a diputado federal por el Cuarto Distrito. ‘La Borrega’ a duras penas pudo dar un breve mensaje.

Claudia Sheinbaum se quedó a dormir en Reynosa y hoy rematará su gira por la frontera tamaulipeca con un evento masivo que encabezará en Nuevo Laredo a la una de la tarde, horario fronterizo, es decir, al filo del mediodía en el horario de la Ciudad de México.

Ahí estará, a su lado, Carlos Canturosas, candidato de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, a la diputación federal por el Primer Distrito

También estarán Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal.

La candidata presidencial de la coalición de izquierda se trasladará después al vecino estado de Nuevo León. Ahí tendrá dos eventos hoy. El primero, a las cinco de la tarde, en el municipio de Ciénega de Flores; y luego, a las siete y media de la noche, en García.

La campaña de Claudia Sheinbaum no baja el ritmo y, por lo regular, visita tres ciudades en un día. Es una agenda agotadora. No obstante, el resultado está a la vista: hasta el diario ‘Reforma’, el periódico que lee y consulta la derecha mexicana, le otorga una ventaja de 24 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez.

En otras palabras, ‘este arroz ya se coció’ y Claudia será la próxima presidenta de México.

Y PARA CERRAR…

El argumento del ‘bloque de alta competitividad’ con el que buscan sustituir al morenista Adrián Oseguera por una mujer en la candidatura a la diputación federal en el Octavo Distrito se cae por sí solo.

¿Cuál es el distrito electoral federal de Tamaulipas donde tiene más posibilidades de ganar el PAN? La respuesta: ¡El Distrito Ocho!

Por tanto, la postulación de un hombre, en este caso Adrián Oseguera, fue certera y bien analizada por los especialistas electorales de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’.

Claro, en esta historia, hay ‘mano negra’ o, mejor dicho, ‘mano azul’.

POR HÉCTOR GARCÉS