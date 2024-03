Filtran video inédito que Elena Larrea grabó antes de morir

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras darse a conocer el fallecimiento de Elena Larrea, fundadora del santuario “Cuacolandia”, amigos y familiares han utilizado las redes sociales para darle el último adiós a la activista. De acuerdo con información oficial, la también modelo murió durante la tarde del pasado martes, derivado de una trombosis pulmonar.

La noticia de su muerte trascendió la mañana del miércoles 20 de marzo del presente año y las condolencias a su familia no se han hecho esperar. El gobernador del estado de Puebla – donde la activista residía – Sergio Salomón, así como las candidatas a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, han sido algunas de las figuras políticas que han lamentado la muerte de Larrea.

¿Qué dijo Elena Larrea en el video?

De igual manera, otros activistas – como Olimpia Coral y Arturo Islas – se han visto conmocionados por la muerte de Elena. Aunado a las figuras públicas, amigos y conocidos de la modelo le han dedicado emotivas palabras en sus redes sociales, tal es el caso de un usuario identificado como Esteban Villagómez, quien compartió un video inédito de la activista, el cual nunca antes fue publicado en redes sociales.

En el video inédito se ve a Elena Larrea caminando con los animales que ha rescatado, mientras resalta los logros que ha tenido desde que fundó el santuario “Cuacolandia”. A lo largo del clip se escucha a la activista decir lo siguiente:

“Soy Elena Larrea y les guste o no, mis fotos han salvado a cientos de caballos. Soy Elena Larrea y me peleo con políticos hasta dejarlos sin trabajo. Soy Elena Larrea y claro que todo el mundo me juzga por oler al perfume más caro del mundo (huelo a caballo). Soy Elena Larrea y he hecho que la gente respete a los caballos, pero no porque les importe, sino porque tienen miedo que yo les caiga”.

Elena murió a la edad de 30 años.

Amigos lamentan muerte de la activista

Aunado al video inédito de Elena, Esteban Villagómez – amigo de la activista – también le dedicó un texto, donde resaltó que Larrea cumplió sus objetivos en el activismo y que su legado prevalecerá por los siguientes años.

“Extrañaré cada uno de tus regaños, de tus consejos, de tus risas terribles e interminables, pero antes que cualquier otra cosa: extrañaré infinitamente tu amistad y tu calidez humana. Me quedo con este videito que nunca publicaste, pero que resume absolutamente toda tu labor en este plano terrenal. No tengo duda que cumpliste tu objetivo como activista y que tu legado será eterno. Descansa en paz, chula”, fueron las palabras de su amigo Esteban Villagómez.

Con información de HERALDO DE MÉXICO