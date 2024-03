Marjorie de Sousa revela que a un actor famoso “le apesta” la boca

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas, la actriz Ludwika Paleta quien ha protagonizado muchas telenovelas en nuestro país, se hizo tendencia en redes sociales al revelar que trabajó con un actor con el que le olía muy mal la boca, razón por la que ya no desea volver a encontrarse con él en algún proyecto.

Debido a lo anterior es que en redes sociales recordaron que la bella actriz nacida en Polonia, no ha sido la única que ha tenido ese tipo de problemas con sus compañeros de trabajo, también hace algún tiempo, la siempre bella Marjorie de Sousa confesó que tenía que aguantar la respiración cada que hacía una escena de amor con un famoso actor.

Hace algún tiempo, la hermosa y polémica actriz de origen venezolano estuvo como invitada en el programa Mojoe, ahí las conductoras de la emisión la cuestionaron si a lo largo de su carrera ha tenido que trabajar o besar a algún colega que le “apeste la boca”.

Ante esto, Marjorie sin mencionar el nombre de dicho actor aseguró que sí y que fue muy incómodo, pues incluso recuerda que los camarógrafos y todos en el set de grabación se dieron cuenta del mal aliento.

“Ya me daba hasta gracia porque los camarógrafos se subían las camisas aquí (a la nariz) y se tapaban así, te lo juro, era muy fuerte..” contó Marjorie de Sousa

Ante esto, la actriz recuerda que no sabía cómo externarle el mal olor que emanaba de la boca de su compañero por que se trata de un histrión muy reconocido en el medio por lo que intentó ofrecerle pastillas de menta pero él no las aceptaba.

“¿Cómo le digo a este gran actor, no fue César aclaro, que le huele mal la boca?, entoces, me compro una caja y agarraba cinco de esos, cuando te los metes ya no hueles nada y le digo: ‘¿no quieres?’ y él así de: ‘no, gracias’, ¡ah!”, recordó la venezolana

Debido a lo anterior es que la actriz venezolana, decidió tomar medidas extremas pues su compañero en verdad despedía un aliento muy malo, por lo que al no aceptar las mentas, Marjorie tuvo que aguantar la respiración en cada escena que le tocaba besarlo.

“Cuando venía la escena en la que me tocaba darle el beso, te lo juro que yo empezaba (toma la respiración y la aguanta)…aguantaba la respiración hasta que terminada, de verdad que cosa tan desagradable”, aseguró De Sousa

Finalmente las conductoras de Mojoe coincidieron en que es un gran descuido por parte del actor de quien se desconoce su identidad, además que como consejo piden a todo aquel que le ofrezca alguien un chicle o una menta, siempre la acepten.

