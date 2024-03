Semana Santa 2024: Recomendaciones para los conductores en carretera

CIUDAD DE MÉXICO.- En preparación para la temporada de Semana Santa 2024, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) hace un llamado a los conductores para que adopten prácticas seguras al volante, especialmente al transitar por la red carretera federal del país. Este llamado cobra especial importancia al considerar los incidentes registrados durante la Semana Santa del año pasado, donde se reportaron múltiples accidentes, incluidos volcamientos y colisiones, que resultaron en lesiones y, desafortunadamente, en fatalidades .

Recordando los incidentes de la Semana Santa 2023, como la volcadura de un autobús de pasajeros en la México-Toluca, el accidente en la carretera México-Pachuca, y otros eventos en Tamaulipas y Querétaro, la SICT resalta la importancia de la conducción segura . La SICT, en su labor de consolidar estadísticas de accidentes de tránsito para mejorar la seguridad vial, enfatiza la prevención como clave para reducir los incidentes en carreteras .

Recomendaciones para conductores:

•Abroche su cinturón de seguridad, así como el de todos los pasajeros del vehículo. En caso de viajar con personas con estatura menor a 1.35 metros, adapte un sistema que las mantenga seguras.

•Permanezca atento y sin distracciones. Evite el uso del teléfono celular, comer, maquillarse, o cualquier otra actividad.

•Evite manejar cansado. La fatiga es un factor de riesgo que atenta contra la vida de las personas.

•Ajuste su asiento y espejos. Es importante que el retrovisor le permita ver los autos que están detrás, por lo que debe evitar colocar objetos grandes en la parte trasera del vehículo.

•En el caso de los espejos laterales, necesitará ver una fracción de la parte trasera de su auto para tener una referencia de su posición y la de los otros automóviles.

•Atienda las señales de tránsito, todas son importantes. Al respetarlas, evitaremos siniestros en nuestro camino. Debemos ser conscientes de que no somos los únicos circulando.

•Avance a la velocidad indicada por la señalización vial que observe a lo largo de su recorrido.

•Al conducir, hágalo por la derecha; utilice el carril izquierdo sólo para rebasar. Con ello tendrá un carril libre y movilidad segura.

•Utilice las luces direccionales para indicar sus movimientos y con ello pueda reaccionar mejor y a tiempo. Mantenga las luces encendidas, esto podría significar la diferencia entre la ocurrencia o no de un accidente.

•Cuide los “puntos ciegos”. Observar el entorno evita los llamados “puntos ciegos” al cambiar de carril. Manténgase alerta a los camiones que circulan en las inmediaciones, ya que ellos tienen “puntos ciegos” más amplios.

•Lleve siempre en su vehículo: triángulos reflejantes, chaleco también reflejante tanto para el conductor como para el pasajero, lámpara de mano, cable pasa-corriente, gato y llanta de refacción.

•Conduzca con zapatos o tenis, no use chanclas, y no maneje descalzo. Céntrese en su carril de circulación; no invada vías. Tome en cuenta que en el interior de la curva o a la salida de ésta puede haber algún vehículo detenido por falla mecánica o de marcha lenta.

•Tenga muy claro la transición entre las vías rurales y las urbanas.

•Recuerde que al ingresar a una ciudad se incrementa la concentración de peatones, por lo que debe disminuir la velocidad de su auto.

La SICT subraya que estas medidas no solo protegen la vida de los conductores y pasajeros, sino que también contribuyen a la seguridad de todos los usuarios de la red carretera.

De acuerdo con estudios, alrededor del 71% de los siniestros de tránsito son atribuibles al conductor; de este porcentaje, el 20% son por imprudencia o intención, 12% por exceso de velocidad, 11% por invadir el carril contrario y 11% porque no guardó distancia.

Mientras conduce, por ningún motivo conteste una llamada telefónica ya que una distracción, por breve que sea, puede ser la diferencia entre sufrir un percance o evitarlo.

Según estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los conductores que utilizan el celular mientras conducen corren un riesgo hasta 4 veces mayor de sufrir o provocar un accidente de tránsito en carretera.

La seguridad vial es labor de todos. Un error en la conducción o comportamientos inadecuados, harán la diferencia entre la vida o la muerte, o evitar lesiones graves que pueden afectar en su vida y en la de su familia.

“Las carreteras son más seguras si manejas con precaución”, “Los mensajes que debes leer cuando manejas, no se encuentran en tu celular” y “Maneja con precaución”.

La prevención es la mejor herramienta para disfrutar de unas vacaciones seguras y retornar con bien a casa. Recordemos que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Conduzca con precaución y respeto por la vida propia y la de los demás.

