Zertuche y dirigente de Morena encabezan lista de plurinominales

VICTORIA.-

El diputado con licencia, Armando Zertuche Zuani, encabeza la lista de diputados plurinominales de Morena que fue registrada faltando 20 minutos para las 12:00 de la noche en el Ietam.

En la segunda posición aparece la presidenta del partido en Tamaulipas, Yuriria Iturbe Vázquez, mientras el ex diputado Alberto Lara Bazaldúa, actual líder del sector maquilador se coló en la tercera posición.

En la lista de los 14 legisladores por el principio de representación proporcional, aparece además Lucero Martínez López, abogada, catedrática en seguridad pública y especialista en prevención de las violencias con perspectiva de género.

Adrián Cruz Martínez, quien fue aspirante a la alcaldía de Ciudad Madero y detenido de manera ilegal durante la campaña de Américo Villarreal como gobernador; está en la quinta posición de las pluris.

Denisse Mercado Palacios, activista y fundadora del Frente Tamaulipeco por la Diversidad sexual se ubica en la sexta posición, Claudia Saldaña Saldaña está en el séptima posición.

Mientras Chagnon Rodríguez Elani está en el número 8; Quirino Cruz Morán, ex regidor de Altamira en el lugar 9; Graciela García Aguilar, de la Unidad de Género en el Congreso del Estado en la posición 10; Pedro Martín Linares Montes, ex regidor de Ciudad Madero en el lugar 11; Kenzie Mariana Mac Martínez, ex diputada suplente en la posición 12; Reynaldo Cedillo Espinoza, ex director de calidad en obras y servicios públicos en el Ayuntamiento de Altamira en el lugar 13 y Rosa María Rosales Saucedo, ex candidata a diputada local por el distrito 19.

El miércoles, a minutos de que venciera el plazo para el registro de aspirantes a candidatos, Morena entregó el paquete de 700 registros tanto para presidentes municipales, regidurías, sindicaturas, así como de diputaciones locales.

El representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Andrés Norberto García Repper, acudió a solicitar los registros de las candidaturas de 42 Ayuntamientos, 22 diputaciones locales de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, para contender en la elección del domingo 2 de junio.

En el caso de Reynosa, el registro de Carlos Peña quien aspira a un segundo periodo en la alcaldía, se llevó a cabo el pasado miércoles en el Consejo Municipal de dicho municipio; mientras que para los Ayuntamientos de Palmillas y Bustamante sí se registron, pero no van en coalición, según explicó García Repper.

En cuanto a la alcaldía de Victoria, los representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PV), Esmeralda Peña Jácome y Arsenio Ortega Lozano, confirmaron que no registrarán candidaturas de manera individual.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón