Agua escasa para 70 días

De acuerdo al semáforo del agua de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en el 69 por ciento de los municipios de Tamaulipas, incluyendo a Tampico, Madero y Altamira, donde se tiene una “disponibilidad de agua escasa” .

El sistema lagunario del Champayan y Chairel sólo cuentan con 18 centímetros de agua y se avecinan, por lo menos 70 días sin lluvias, hasta que inicie la temporada de ciclones y huracanes.

“Se tiene que hacer un plan de sanción del agua para aquella gente que no derroche agua y la desperdicie, se tiene que amonestar , se tienen que aplicar los reglamentos” señaló José Luis de León Hurtado, presidente del Consejo de estuario del Río Pánuco.

En el marco de la conmemoración del día mundial del agua se vive la peor crisis del vital líquido, lo que está generando estragos y afectaciones que cada vez más se van ampliando.

En la zona metropolitana habitan un promedio de un millón de habitantes que consumen diariamente agua para poder desarrollar las actividades domésticas, comerciales e industriales.

Hay una emergencia que cada vez más puede complicarse con el abastecimiento de este insumo para las familias de Tampico, Madero y Altamira, al igual que para más de 16 mil empresas pequeñas, medianas y grandes que operan en esta región.

Son más de 32 Industrias que forman parte del corredor Industrial que podrían verse afectadas no sólo por la falta de agua, sino también por la introducción de agua salina al sistema lagunario.

Las autoridades están pidiendo a la población que ayuden ahorrando agua y no desperdiciandola, para que se pueda contar con la reserva para poder superar estos días de crisis.

“Todo depende del cuidado que hagamos del agua y que no se permita la pérdida de agua dulce, vigilando que no haya fugas” dijo De León

Hurtado.

Empresarios se han sumado y se han organizado para estar colaborando con el Gobierno del estado para que se logren aterrizar los proyectos para ponerle fin definitivamente a esta agonía que se vive cada año.

“Estamos en la búsqueda de una solución definitiva, no de una solución a un año, y tenemos un año que llovió 98% menos que el anterior y por eso estamos en la situación en que estamos” señaló Luis Apperti Llovet.

Las lluvias que se registren en la zona serán mínimas en las próximas 8 semanas y se avecinan altas temperaturas que estarán generando un incremento en el consumo del agua.

NO HAY AGUA NI PARA REGAR EL CAMPO DE ALTAMIRA.

La prolongada sequía afecta a más de 400 productores agrícolas de Altamira, quienes ya no pueden usar el agua de la laguna de Champayán para regar los cultivos.

El presidente del Comité Campesino de la CNC, José Enríquez Reyes detalló que de no presentarse lluvias intensas a corto plazo, la crisis del campo habrá de empeorar.

Los más afectados con la suspensión del riego son aquellos ejidatarios que se dedican a la siembra de hortalizas, cuya cantidad de hectáreas asciende a más de 500 en el municipio de Altamira.

“Sabemos que si la laguna tiene poca agua, también nosotros debemos cuidarla, algunos 400 productores que siembran hortalizas”.

Sobre los productores que ocupan agua del río Tamesí, añadió que por el momento no resultarán afectados, además de que ellos riegan por goteo.

“Esperamos que con las lluvias y con las presas que el municipio comenzará a desazolvar, para el consumo nos ayuda el ayuntamiento con las pipas”.

José Enríquez Reyes,reconoció que el panorama para los productores sí es complicado, deberán buscar otras opciones de trabajo en lo que llegan las lluvias.

“Es poca el agua que sacan del río Tamesí porque es por goteo, antes regaban a rodado, ahora ya no y se ahorra mucha agua”.

Hace unas semanas, la Secretaria de Recursos Hidráulicos dio a conocer que Tamaulipas se encuentra en una situación que los obliga a tomar decisiones para sortear un año que tiene precedido de otros siete en los que ha llovido por debajo de la media estatal y una de ellas es la suspensión de riego.

“Ahorita no es tiempo de siembra, sino hasta junio se volverá a sembrar. Cada quien se rasca con sus uñas y los que perdieron buscamos de una manera u otra llevar un sustento a las familias”, concluyó el representante del sector social.

Por Mario Prieto/ Oscar Figueroa