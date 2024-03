Laura Zapata explota tras acusaciones de Yolanda Andrade sobre amoríos con famosas

La actriz Laura Zapata se reencontró con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, luego de que Yolanda Andrade reveló que supuestamente la hermana de Thalía mantuvo amoríos con dos mujeres del medio del espectáculo. La presentadora de televisión brindó estas declaraciones después de que Zapata comentara que la intérprete de “Amor a la mexicana” y el productor Nicandro Díaz habrían tenido un romance.

“¿Qué puedes esperar de una mujer como tú que hace ese comentario? En un momento tan triste, de la pérdida de una persona (…) Sacas tu veneno cuando puedes (…) Qué detallazo el de ella, yo me acuerdo que ella tuvo dos romances, uno con una actriz que fue su compañera y otro con una cantante”, expresó Yolanda a la prensa durante su arribo a la XEW.

“No voy a contestar preguntas pen…as”: Laura Zapata

En este contexto, es que la villana de las telenovelas, Laura Zapata, fue abordada por los reporteros, entre ellos Berenice Ortiz, y ante las interrogantes sobre su vida personal, Laura contestó: “Dije que no iba a contestar preguntas pend*jas… No voy a entrar en ese lupanar (…) no tengo nada que…”.

Sobre lo que le diría a Andrade por esta declaración de su vida sexual, Zapata replicó: “Ay mi amor, por el amor de Dios (…) tengo muchos años siendo una actriz y una cantante, una escritora, ahora tengo mi programa de política en Atypical TV, le miento la madre al presidente con toda seguridad, no voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar”.

Ante el comentario con relación sobre si se molesta que hablen de sus preferencias sexuales, la artista de 67 años declaró:

“Mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran, tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y qué contestar, como atorarme en un basurero”.

Así respondió Laura Zapata a sus supuestos amoríos con actrices

Al respecto de si piensa asegurar su nombre en el terreno legal para que sus colegas no puedan mencionarla, Laura refutó: “Déjalos que coman mi amor, yo monetizo trabajando, que coma la gente, a mí me vale tres pepinos, yo sé quién soy, mis hijos saben quién soy, que son los que me interesan, y muchos amigos queridos y amigas, y muchos periodistas serios que me conocen de toda la vida, saben quién soy, entonces, los perros ladran”.

Finalmente, Laura Zapata no quiso confirmar ni desmentir si tendría algún tipo de problema para reconocer o desmentir que fuera bisexual. “¿Qué te importa?… ¿por qué me haces esas preguntas?, yo no te pregunto si tu cog*s con un hombre o no…”, dijo a un reportero.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO