Descubre quien tomaría el trono en caso de que la enfermedad de Kate Middleton cause su muerte

REINO UNIDO.-

Desde hace varias semanas, las redes sociales se han inundado con numerosas teorías sobre la supuesta desaparición de Kate Middleton, princesa de Gales. Y es que a pesar del revuelo causado en internet, hace algunas horas ella mismo puso fin a todas las especulaciones, explicando que su ausencia se debió a que su cirugía de abdomen se complicó bastante ya que lo que se pensaba que era un tumor no cancerígeno se convirtió en un diagnóstico de cáncer, por lo que el tratamiento para recuperarse tardó más de lo planeado.

Con un video en donde se le ve tranquila y saludable, la princesa de Gales puso fin a todos los rumores que tomaron fuerza desde hace varias semanas y demostró encontrarse lista para continuar con sus tareas dentro de la realeza. Si bien este metraje derrumba las suposiciones hechas por el público, ha surgido una nueva duda que se centra en qué pasaría si la heredera a reina consorte fallece de manera inesperada, a lo que expertos en la realeza británica han respondido.

De acuerdo con información de “Europa Press”, más allá de ser la pareja sentimental del heredero al trono, Kate Middleton ha desempeñado un papel fundamental en el ámbito social, enfocándose en causas benéficas y en representar a la monarquía en eventos públicos, ganándose el aprecio del público a lo largo de los años, por lo que su fallecimiento no solo dejaría un vacío emocional en la familia real, sino que también plantearía desafíos sobre qué sucederá con su activismo.

En términos de sucesión al trono, la muerte de Kate Middleton no alteraría la línea de sucesión directa, ya que el príncipe William continuaría siendo el segundo en la línea, seguido por sus hijos (el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis), mientras que la princesa de Gales sólo sería nombrada como reina consorte, ya que no existe un lazo sanguíneo con la realeza británica. Sin embargo, su ausencia dejaría un vacío difícil de llenar, tanto en el ámbito emocional como en el práctico, dentro de la familia real británica.

Proud to be the Patron of Evelina Children’s Hospital and to open the new Children’s Day Surgery Unit this afternoon. It’s a privilege to see how the youngest in our society are being cared for at the Evelina. pic.twitter.com/NBQajgbHyR

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 5, 2023