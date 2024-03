Mujer opina que un sueldo menor a 38 mil pesos al mes es de pobres y desata polémica

MÉXICO.- Una influencer, identificada como Ana Isabel Fernández, se volvió viral en las redes sociales después de que aseguró que tener un sueldo de 38 mil pesos al mes no es un buen sueldo para sobrevivir, provocando que cientos de internautas debatieran sobre su opinión; algunos estuvieron en contra y otros a favor.

Y es que es bien sabido que en muchas partes del mundo existe una polarización en el pago de sueldos, pues aunque hay muchas personas que tienen salarios altos, también hay quienes apenas perciben el salario mínimo

Ahora una mujer no pasó desapercibida después de que dio a conocer que para ella tener un sueldo de 38 mil pesos al mes no son buenos ingresos; aseguró que con dicho pago apenas puede sobrevivir .

Mujer opina sobre el sueldo de 38 mil pesos

El caso viral fue dado a conocer a través de un video en la cuenta de TikTok @afdezilustre; ahí Ana destacó que para ella es “un drama” que los jóvenes españoles consideren como buen sueldo la cantidad de dos mil euros netos al mes, que convertidos a pesos mexicanos es 38 mil 496 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio de hoy 8 de octubre.

Señaló que no entiende como muchas personas creen que con dicha cantidad se puede vivir “dignamente” y dijo: “Por mucho que nos pese, no, dos mil euros, no es un buen sueldo”.

Agregó que, antes de grabar su video, sabía que por sus opiniones muchos usuarios de TikTok la iban a ‘funar’, pero resaltó que eso poco le importó porque quiere hacer entender que se ha normalizado ganar menos de 38 mil pesos para que las personas no exijan tener menos sueldos.

“Que hayamos normalizado como generación tener sueldos de mierd* hace que las empresas quieran aprovecharse de nosotros. Que todo mundo de por hecho que tener estudios no sirva para nada porque al final todos vamos a ganar lo mismo. Nos pone en una situación bajísima”.

Aseveró que tener un sueldo de 38 mil pesos obliga a que las nuevas generaciones no creen su propio patrimonio y tengan que rentar con más personas.

“Tener un sueldo de 2.000 euros te obliga a tener que compartir piso, a tener una pareja para poder independizarte. Te obliga a tener que controlar mucho los gastos, porque cualquier cosa fuera de tiesto no te permite ahorrar”. “Te permite ahorrar para, por ejemplo, comprarte una casa, mientras puedes vivir de alquiler y hacer tu vida sin tener que andar quitándote de cosas”.

El video viral no pasó desapercibido; a dos días de que fue compartido ya sumó más de 14 mil me gusta y más de 386 mil reproducciones. Internautas aprovecharon su audiovisual para realizar una serie de comentarios que la defendieron y atacaron a la joven. A continuación te los mostramos.

“Con dos mil euros puedes ahorrar vivir solo y tener caprichos en Madrid perfectamente”.

“No sé en qué país vives pero en España un sueldo de dos mil euros al mes es un sueldazo y te permite vivir solo y hasta ahorrar”.

“Sólo el que cobra menos de dos mil euros lo ve un buen sueldo”.

“Pues imagínate mi situación que cobré mil euros trabajando seis días por mes”.

“Mi pareja ingeniero cobrando menos de 38 mi pesos al mes, yo en investigación ni te cuento”.

Video de la joven hablando de los salarios

