No todo eran caballos; ella es Altagracia, la perrita que rescató la activista Elena Larrea

MÉXICO.- Han pasado cuatro días de la muerte de la modelo y activista por los derechos de los animales, Elena Larrea, y México aún llora la pérdida de quien con su pasión por defender el bienestar de caballos, mulas y burros creó la fundación “Cuacolandia” que le dio una segunda oportunidad de vida a muchos animales que luego del maltrato conocieron la vida digna.

De acuerdo con el comunicado oficial de su fundación, la también influencer en redes sociales “falleció debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón”, lo que ha dejado un vacío, especialmente en los animales que salvó y que ahora lloran su muerte, según se nos ha mostrado en fotos y videos virales tomados desde Cuacolandia. Aunque no sólo se han compartido estos momentos, ya que recientemente se ha recordado a Altagracia, la perrita que Larrea tenía.

Se sabe que esta lomito llegó a la vida de la modelo tras se abandonada junto a sus cachorros. Ante la situación, la influencer no dudó en ayudarla al llevarla al veterinario para que recibiera un buen baño y un diagnóstico luego de haber pasado tiempo en las calles, asimismo a ella y a sus bebés se les administraron los desparasitantes y vacunas adecuadas según sus necesidades para ponerlos e adopción.

Aunque la activista era conocida por alzar la voz y hacer hasta lo imposible por conseguir el bienestar de los equinos, de quienes podemos enumerar una larga lista de rescates, sólo los que eran fieles seguidores de Elena Larrea saben que también le cambió la vida a una perrita que vivía en la calle y que no dudó en rescatar y adoptar; en cambio y como agradecimiento, la mascota se convirtió en su fiel acompañante.

Hasta el momento no se sabe qué pasará con Altagracia, aunque en un comunicado Cuacolandia aseguró que ninguno de los animales rescatados sería trasladado a ningún lado, sino que permanecerán en las instalaciones del refugio.

“Quien va a decirle a Altagracia que Elena ya no está no saben cómo me duele esto”, “y pensar que Altagracia ya nunca la verá otra vez”, “Altagracia, la patrona de Cuacolandia” y “Altagracia te va a extrañar muchísimo”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.