Consuelo Duval es hospitalizada de emergencia

Duval reveló a sus seguidores hace unos días que estaba teniendo problemas con su vesícula, motivo por el cual tenía que ser atendida por especialistas para que se la retiraran y esta no le causara algún problema. Por este motivo, la actriz fue operada y se encuentra en recuperación después de que le quitaran este órgano.

De acuerdo con un video que ella misma posteó en su perfil de Instagram, ya se encuentra estable y con estado de salud favorable, y aunque todavía tiene algunos malestares por la cirugía, aseguró que son efecto de lo consentida que ha estado, sentimiento que seguramente ha sido generado por las personas que han estado a su lado durante este proceso.

“Ya me curé, bueno ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo, estaba tantito así de explotar y así ya no la contaba. Me siento muy bien, un poquito achacosa pero bien, achacosa de consentida, pero bien”.