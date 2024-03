“Siempre galopaste a prisa”: Supuesto novio de Elena Larrea se despide de ella

MÉXICO.-

Familiares, amigos y seguidores de la activista Elena Larrea siguen compartiendo emotivos mensajes para despedir a quien fuera la fundadora del santuario “Cuacolandia”, dedicado al rescate y rehabilitación de equinos víctimas de maltrato. Ahora, las redes sociales se han visto conmovidas por la cariñosa despedida que compartió un usuario identificado como Adriano Romero, quien aparentemente sería el novio de la también modelo.

Aunque la activista no dejaba ver aspectos de su vida privada en redes sociales, fue el pasado mes de diciembre de 2023 cuando compartió una serie de publicaciones mostrando que tenía novio. No obstante, la activista jamás reveló la identidad del misterioso hombre y no solía compartir fotografías con él, por lo que su nombre se mantuvo en secreto.

Supuesto novio de Elena Larrea se despide de ella

Pese a los esfuerzos de Elena por mantener su vida privada, algunos de sus más leales seguidores la relacionaron con Adriano Romero, un internacionalista y politólogo, que también se encargaba de realizar cabalgatas en el estado de Puebla. Cabe mencionar que la supuesta relación amorosa nunca fue confirmada por ninguno de los dos y únicamente presumían tener una buena amistad en sus redes sociales.

Ahora, a casi cuatro días de su fallecimiento, internautas comenzaron a viralizar el tierno mensaje con el que Adriano se despidió de la activista; y los rumores de una posible relación sentimental entre ambos volvieron a ganar fuerza. En la publicación de Romero se ve a Elena feliz y cabalgando, a toda velocidad, en diferentes ocasiones.

Usuarios se unen y lamentan muerte de Elena Larrea

“Nos encontramos en la oscuridad sobre la silla de un caballo y juntos encontramos el camino a días más soleados. Siempre galopaste a prisa, vibrando sobre Divo como si en cualquier momento sus cascos fueran a despegar del suelo. Lamento profundamente tu partida pero agradezco que me compartieras tus sueños, cierra tus ojos y abre tu corazón para llegar a ese santuario que tú creaste aquí en la tierra y en aquel lugar donde tu imaginación se ha vuelto realidad”, escribió Adriano como descripción del video.

Aunque el politólogo no confirmó que hubiera tenido una relación amorosa con la fundadora de “Cuacolandia”, los seguidores de la activista los comenzaron a vincular sentimentalmente y le externaron el pésame a Adriano: “ella era muy feliz con sus caballos, jamás entenderé por qué la vida nos quita a las mejores personas”; “este video me transmite libertad, felicidad y valentía”; “lo siento mucho, un fuerte abrazo a sus amigos y familiares”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO