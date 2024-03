Atenderá gobernador a trabajadores de Salud que piden “piso parejo”

CD. VICTORIA, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya, atenderá a los trabajadores del sector Salud que mantienen un conflicto por pertenecer a un sindicato distinto y que hoy se manifestaron para solicitarle su intervención.

“Claro que vamos a atenderlos, hoy mismo vamos a ver ese tema para ver cómmo les podemos apoyar”, les dijo el mandatario estatal al grupo de trabajadores que se acercó al finalizar la ceremonia de honores a la bandera.

El gobernador escuchó a los trabajadores quienes le solicitaron su apoyo, al considerar que no existe “piso parejo”, señalando sentirse excluidos por pertenecer a un sindicato diferente.

“Sí los voy a atender, hoy; ahora voy a la mesa de seguridad, terminando les avisamos; allí en Casa de Gobierno los atiendo”, les reiteró Villarreal Anaya a los trabajadores que llegaron de diferentes municipios del estado para solicitar el apoyo.

El mandatario les pidió conformar una comisión a la que recibirá en Casa de Gobierno, para revisar la situación que prevalece en el Sector Salud por la presencia de estos dos sindicatos.

“Son equilibrios que hay que hacer”, les dijo el gobernador, quien les reiteró que este mismo lunes los recibirá para atender la problemática que le plantean, especialmente el acceso al movimiento escalafonario de las plazas que quedan vacantes.

El grupo de trabajadores del Sector Salud se manifestaron en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines al término de la ceremonia de Honores, denunciando falta de democracia respeto y libertad sindical.

Mónica Martínez Marín, Secretaria General de la Sección Uno del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud que agrupa a cerca de mil afiliados, dijo que sus derechos han sido pisoteados al no dejarlos trabajar en las Comisiones Mixtas de Trabajo para poder defender a sus afiliados.

“Necesitamos que no haya discriminación, nosotros como sindicato no nos dejan trabajar, no nos dan licencias sindicales para poder gestionar por nuestros trabajadores, nos han excluido de lo que son los movimientos escalafonarios”, dijo.

Por Perla Reséndez