Brilla fotógrafa victorense en campaña Spotify

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una talentosa fotógrafa victorense está alcanzando nuevos horizontes en su carrera profesional al ser seleccionada para formar parte de una destacada campaña de la renombrada plataforma de música en streaming, Spotify.

María Carolina explica que la campaña, bautizada como “Equal”, fue lanzada en marzo con motivo del Mes de la Mujer, y ha sido enaltecida por las extraordinarias imágenes capturadas por Carolina, quien actualmente reside en la Ciudad de México.

“Me solicitaron realizar un recorrido durante el día por todos los carteles y durante la noche por los kioscos de pantallas publicitarias donde se mostraría la campaña, y yo fui la encargada de capturar las fotografías”, compartió Carolina sobre su experiencia en este proyecto.

Las fotografías tomadas por María Carolina fueron entregadas directamente a reconocidas personalidades del ámbito del entretenimiento, entre las que se encuentran Ángela Aguilar, Belinda, Bellakath, Dania, Danna Paola (ahora conocida como DANNA), Kenia Os, Meth Math, Nicole Horts, Seis de Copas (Podcast), Señoras Punk (Podcast), Se Regalan Dudas (Podcast) y The Warning.

Desde sus 16 años, Carolina ha nutrido su pasión por la fotografía, participando en cursos tanto en Victoria como en Monterrey, y adquiriendo su primera cámara profesional a los 17 años.

“Mi mayor sueño es incursionar en la fotografía de moda, aunque siempre me ha fascinado el mundo de la fotografía publicitaria y el marketing”, expresó Carolina.

Carolina reveló los desafíos que enfrentó durante esta oportunidad con Spotify: “Me contactaron de manera urgente y, junto con mi hijo y el apoyo de dos amigos, recorrimos la ciudad capturando las imágenes requeridas, editando durante toda la noche y ajustándonos a las peticiones de Spotify. En cuestión de horas, las fotografías ya estaban siendo utilizadas por los artistas”.

Además de su colaboración con Spotify, María ha dejado su marca en reconocidas marcas como Gucci, donde realizó retoques de fotografía digital, y participó como asistente en una campaña para Calvin Klein.

Afrontar el reto de ser fotógrafa y madre no ha sido fácil para María, pero lo ha abordado con determinación y alegría.

“Me siento profundamente feliz por las oportunidades que se me están presentando y por poder acompañar el crecimiento de mi hijo, una tarea que no ha sido sencilla pero que disfruto enormemente”, compartió.

“La maternidad es un estilo de vida que he aprendido a conciliar con mi trabajo, siempre que sea posible. No tengo otra opción. Ver a mi hijo feliz, sabiendo el esfuerzo que ha implicado, no tiene precio. En mayo, participará en su segunda pasarela como modelo, y mientras él quiera y pueda, siempre lo apoyaré”, concluyó María Carolina, demostrando su dedicación tanto en su vida profesional como personal.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON