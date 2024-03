Catean mansión de Puff Daddy; es acusado de tráfico de personas

El rapero Sean Combs, conocido como Puff Daddy, enfrenta una vez más problemas con la justicia y este lunes 25 de marzo las mansiones que posee en Miami, Florida, y Los Ángeles, California, fueron cateadas por el Departamento de Seguridad Nacional ante acusaciones de tráfico sexual.

De acuerdo con los señalado por fuentes policiales al portal TMZ, decenas de agentes armados ingresaron a la propiedad del rapero y productor musical en Los Ángeles; además, por lo menos dos helicópteros sobrevolaron la zona en medio del allanamiento que se realiza como parte de una investigación realizada desde el Distrito Sur en Nueva York relacionada con acusaciones de tráfico sexual contra “Diddy”, como también se conoce al cantante.

Videos compartidos en redes sociales por FOX muestran a personas esposadas saliendo de la propiedad, aunque se ha señalado que serían los hijos de Puff Daddy que estaban al interior al momento del operativo. “Hoy temprano Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Nueva York ejecutó acciones policiales como parte de una investigación en curso con la asistencia de HSI de Los Ángeles, HSI Miami y nuestros socios policiales locales. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible”, informaron a TMZ.

P.Diddy – Sean Combs houses raided in the U.S for alleged crimes in relation to Sex and Child trafficking…

— Mickamious (@MickamiousG) March 25, 2024