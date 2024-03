Kimberly “La Más Preciosa” sufre aparatosa caída en pleno baile

Kimberly “La Más Preciosa” se ha ganado el cariño del público con su sentido del humor aún en los peores momentos, tal y como ocurrió durante su reciente participación en un carnaval de Veracruz. Y es que la influencer perdió el equilibro y sufrió una aparatosa caída por las escaleras en las que bailaba, al percatarse de lo ocurrido personal del lugar corrió para auxiliarla y ayudarle a arreglar su vestuario que tuvo algunos daños.

Kimberly Irene sufre aparatosa caída

El pasado fin de semana la integrante de “Las Perdidas” participó en un carnaval celebrado en el municipio de Martínez de la Torre en Veracruz, para éste optó por un body azul confeccionado con lentejuelas a juego con sus zapatillas cuya plataforma le habría hecho perder el equilibrio mientras bailaba en la escalera del carro alegórico provocando que sufriera una fuerte caída.

Personal del lugar se acercó para auxiliarla de inmediato y tras asegurarse de que se encontraba bien, el influencer Jawy Méndez comenzó a grabarla y lanzar algunas burlas ya que ambos formaron parte del mismo carro alegórico. En un video que compartió en sus historias de Instagram, se observa a la también modelo recibiendo un shot de tequila del también participante de “MasterChef Celebrity”.

Polémicas de Kimberly “La Más Preciosa”

Pese a la popularidad de la que gozan en redes sociales, “Las Perdidas” no han evitado se blanco de la polémica y Kimberly Irene ha dado de qué hablar por los constantes conflictos con su esposo, Óscar Barajas, de los que ha exhibido detalles a través de sus transmisiones en redes sociales. Aunque ahora estos detalles de su vida privada estarían afectando su carrera, pues señaló que algunos empresarios se niegan a contarla por ello.

“Creo que ya es momento de que mi vida y mis problemas los reserve un poco. Aunque de vez en cuando se me escape uno que otro, creo que es hora de guardármelos y no hacérselos públicos porque hay mucha gente que hasta aplaude (…) Joel me dijo que dejara mis problemas personales a un lado, también por eso no nos dan trabajo a mí y a Paola, por lo que hemos pasado”, dijo Kimberly Irene durante un video en vivo para sus redes sociales.

