CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La impugnación del alcalde con licencia de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, con la que busca revertir el acuerdo del INE por el que le retiraron su candidatura a la diputación federal, ya se encuentran en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El ex candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas”, postulado por el Partido del Trabajo, tramitó el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano.

Esto, luego que el INE dio a conocer el acuerdo por el que se ordena la sustitución de la fórmula de diputación federal del distrito 8 de Tampico que encabeza Adrián Oseguera Kernion, a solicitud del Partido del Trabajo (PT), quien lo postuló como candidato.

En su demanda, el ex candidato a la diputación por el distrito 08 federal con cabecera en Tampico, señala que en su caso no se observó el artículo 16 de la Constitución, donde se señala que todo acto debe estar fundado y motivado.

Al respecto, la presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Tamaulipas, Yuriria Iturbe y el presidente del Consejo Estatal, Rómulo Pérez quienes manifestaron que el INE actuó de manera arbitraria, luego de que realizó las notificaciones de la sustitución, una vez que transcurrieron los plazos legales para la impugnación.

“Nos parece que se ha afectado el principio de legalidad y transparencia en el actuar del INE en virtud de que los dictámenes de la candidatura de Adrián Oseguera Kernion y Jesús Rodolfo Altamirano Aceves, propietario y suplente fueron debidamente aprobados por el Consejo General del INE” señalaron.

Los dirigentes de MORENA afirmaron que esta decisión, “atenta contra el principio de equidad por el tiempo transcurrido del proceso electoral en el que se participa, ya que se tenía más de dos semanas en campaña.

Oseguera Kernion señaló que el acuerdo solo menciona la sustitución de diversas candidaturas, en la que se incluye la de él, por renuncias de las personas postuladas o para cumplir con el requerimiento formulado en relación con los bloques de competitividad.

Sin embargo, señala que en su caso no se señala las causas por las que fue sustituido, “la determinación aquí impugnada no expresa argumento alguno, razón o circunstancia que me de certeza y seguridad jurídica para conocer, objetivamente por qué se decidió sustituirme”.

Y agrega, “no logro entender si obedeció a la renuncia de alguien (la mía evidentemente no) o si fue por algo relacionado con los bloques de competitividad”, agregando que tampoco fue notificado previamente para conocer las razones de sus sustitución y defender su derecho, incumpliendo de esta manera su derecho constitucional de audiencia.

Incluso apunta que los representantes del Partido del Trabajo (PT) no le avisaron la decisión de sustituirlo, acto que consideró ilegal, pues no se respetó su garantía de audiencia.

“Por ello, acudo a esta Sala Regional, para que tutele mi derecho a que se me den a conocer las razones que justificaron la cancelación o sustitución de mi postulación a la diputación federal por el distrito 08 de Tamaulipas”.

El alcalde con licencia solicitó se resuelva su asunto con perspectiva electoral y se considere de urgente resolución, esto luego que ya ha transcurrido casi un mes del arranque de las campañas electorales federales.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón