Pastor de iglesia que peleó con una mujer revela qué sucedió

Recientemente, se viralizó el video de un pastor de iglesia peleando con mujer a golpes, después de que puso la mano en su frente para rezar por ella. Ante esto, el religioso finalmente dio a conocer qué pasó y muchos no podrán creer lo que dijo.

En el perfil de TikTok con el nombre de @manuelgraciamg, quien sería el pastor que peleó con la mujer en pleno rezo, el líder religioso compartió un video para explicar qué pasó y dar su versión, pese a la ola de comentarios que se hizo en su contra por los golpes y manotazos que hubo de por medio.

¿Por qué pastor de iglesia y mujer pelearon en rezo?

De acuerdo con lo revelado por el pastor de la iglesia, Manuel Gracia, no hubo agresión entre él y la mujer… Al menos no de forma voluntaria, tal y como lo da a entender. Esto debido a que se habría tratado de una ‘liberación’, la cual no especificó, pero podría ser emocional o quizá demoniaca.

“Este video trata acerca de una liberación. Muchos influencers han tomado este video para hacer creer que yo estoy agrediendo a la chica cuando, en verdad, este video trata de una liberación”, dijo el pastor.

Ante esto, el pastor de la iglesia dijo que la mujer regresó para congregarse, pues compartió otro video él finalmente pudo rezar por ella, logrando remover sus emociones, pues ahora, la persona está acostada boca arriba y llorando. Incluso, ambos se abrazaron al terminar la oración.

Cabe destacar que, en la cuenta oficial de TikTok del pastor de iglesia Manuel Gracia, con más de 200 mil seguidores, se comparten videos donde el líder religioso toca las frentes de sus fieles y reza, provocando que ellos se caigan y hasta en ocasiones muestran movimientos similares a convulsiones, como parte de una ‘liberación’.

De tal manera, ahora que el pastor de la iglesia explicó que no hubo una pelea, ni golpes de forma voluntaria con la mujer durante el rezo, tras mostrar un nuevo video, solo queda cuestionar o tener fe, como simples humanos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR