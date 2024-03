Tienen fraccionamiento convertido en establo

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Convierten en establo el fraccionamiento Valle Dorado en Altamira; vecinos pidieron que sean retirados los caballos que son amarrados cerca de las casas.

La residente del lugar, Isabel Varela comentó que la presencia de los equinos, ha generado una plaga de garrapatas.

Relató que ya notificaron del problema a la Dirección de Bienestar Animal, cuyos funcionarios se comprometieron a buscar al propietario de los animales.

“Tiene meses y no es un problema nuevo, aquí no es establo, no sabemos quién les haya dado permiso de traer aquí y dejarlos”.

En ocasiones, jóvenes acuden en una camioneta para llevarse a los caballos, pero hay otras veces que los dejan varios días.

“Vienen en una camioneta y se los llevan, de repente los dejan mucho tiempo, pero ahorita sí los dejaron cerca de las casas”.

Temen que las garrapatas ocasionen un problema de salud entre los habitantes, por ello la urgencia de que intervenga la autoridad local.

“Ya hablé con Bienestar Animal y me dijeron que investigarán para saber quién es el dueño de los animales”.

Para Isabel Varela, los caballos son un riesgo para los adultos y niños, además de que sacan la basura de los contenedores, “y al estar pegados a las casas se meten las garrapatas y con el calor se van haciendo más”.

Por. Óscar Figueroa

Expreso- La Razón