Le rompe juguete de colección a su novio y lo critica por comprar cosas de niños

MÉXICO.- Adquirir juguetes de colección no es tarea fácil, pues además de que muchos de estos llegan a ser escasos, también pueden llegar a alcanzar un precio alto, sobre todo con el paso del tiempo, y si se mantienen en su empaque original en buenas condiciones.

Sin embargo, en redes sociales se esta haciendo viral un video que ha causado indignación entre los internautas, en donde un muñeco de colección queda totalmente dañado luego de que una mujer, cegada por la rabia, destruye el juguete de su novio.

En el clip se observa como la joven muestra un muñeco de colección de Superman, mientras explica que está muy harta de que su novio compre ese tipo de cosas como si fuera un niño chiquito que no tuvo infancia.

Enseguida, sumamente molesta, comienza a romper el empaque para después destruir el juguete sin consideración alguna, corta la capa de Superman con unas tijeras e intenta romper los brazos y piernas del juguete.

“No me sorprende esto de mi novio, que este comprando cosas de niños chiquitos como si no hubiera tenido infancia… Yo no voy a andar aguantando estas nacadas, vamos a darle una sorpresa para mostrarle que aquí no se compra este tipo de cosas, porque ya esta grande y recordarle que mejor pague la boda, porque para la boda si necesito dinero”, dice muy molesta.

Al parecer la pareja está próxima a casarse, pues la mujer muestra su anillo de compromiso y mucha frustración al ver que su novio gasta dinero en otras cosas.

Por supuesto el clip genero mucha indignación y molestia entre los internautas, quienes opinaron que esta es solo una señal de los tóxica que puede llegar a se una relación y reprobaron que la mujer rompiera las cosas de su pareja.

“El juguete de colección agarra más valor $$ con los años las bodas o matrimonios no hay ningún beneficio a largo plazo”, “Se que la persona que te ama, respeta tu espacio y tus cosas, si alguien es capaz de dañar un objeto tuyo, sea cual sea este, esa persona no te tiene ni el más mínimo de aprecio, sin temor y sin culpa debes alejarte inmediatamente, y esto es muy en serio”, “Esta es tu oportunidad vaquero, tómala, corre y no voltees hacia atrás”, “Espero ese vídeo le haya llegado a tiempo y no desperdicie su tiempo y dinero con ella”, fueron algunos.

Además, subrayaron que el juguete de colección puede llegar a costar un alto precio y que es mejor que el hombre cancele la boda y rompa con ella, pues con su actitud la mujer demostró la importancia de que relación en una relación de pareja existan los límites.

