Que lo hagan ellos

Dentro de las listas de plurinominales del PRI, nos queda claro que las mujeres mandan, pues en las listas de las que realmente tienen la oportunidad son mujeres, dejando que sean los hombres quienes hagan el trabajo.

Recordemos aquel programa que hizo FACUNDO famoso donde el presentador dejaba que un par de bellezas hicieran diversas tareas en un sketch totalmente machista y que eran la delicia de los varones, pues las acciones las ejecutaban con poca ropa y de manera sensual, mientras el conductor tomaba una copa de vino.

Ahora serán los varones los que harán el trabajo para encumbrar a las mujeres, por ejemplo, ARTURO NUÑEZ RUIZ, es el candidato del Senado, quien soltó su chequera para movilizarse por la entidad.

Tantos años buscó una oportunidad en los tiempos de gloria del PRI, pero siempre fueron otros los favorecidos, pero nunca por eso volteó a ver otros partidos.

NUÑEZ es un empresario que hizo crecer sus pastelerías, hasta llegar a otras ciudades y hasta Texas, donde colocó varias sucursales sin miedo al éxito.

ARTURO buscó ser candidato a regidor en Tampico, pero cuando le propuso ese objetivo a la lideresa MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, simplemente lo rechazó.

El argumento era válido no tenían la manera de exigir cuando en el último proceso apenas si pudieron obtener dos mil 500 votos, por lo que no estaban en condiciones de exigir posiciones al PAN.

ARTURO buscaba esa posición en base a su amistad cercana con el líder nacional del PRI, ALEJANDRO “Alito” MORENO CÁRDENAS, pero no recibió esa posición, los tricolores estaban fuera de la jugada.

Tampoco pensaron en él para ser el candidato al Senado, MERCEDES buscaba perfiles para acompañar a la panista IMELDA SANMIGUEL como compañero de fórmula, por lo que dieron la vuelta a varias páginas a la libreta sin encontrar nombres.

Finalmente, ARTURO se atravesó pidiendo a “ALITO” que lo nominen por el Senado, recibiendo la oportunidad que no le querían dar.

Ahora ARTURO se metió a una campaña política en la que no tiene miedo, pisa el acelerador con sus actividades realiza labores de proselitismo metiéndole sus recursos económicos, exprime la economía de sus pastelerías al máximo, piensa que ganará una elección que todos saben perdida.

ARTURO con su trabajo busca aportar votos para el PRI, para que pueda alcanzar los votos necesarios que los lleven a obtener una diputación plurinominal para su jefa MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE.

Las mujeres son las que ocupan los mejores espacios en las diputaciones plurinominales, con MERCEDES DEL CARMEN como la uno de la lista, seguida por JULIANA ROSARIO GARZA RINCONES y ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS.

En el cuarto lugar aparece JOSE LUIS CARMOLINGA GUERRA, quinto IVIS CAMACHO; sexto, MIRNA SÁNCHEZ LÓPEZ y aparecen una serie de nombres que no tienen la mínima posibilidad de alcanzar una diputación plurinominal.

La única que pudiera convertirse en diputada local es MERCEDES DEL CARMEN, para llegar necesita al menos la misma cantidad de votos que obtuvo el PRI cuando llevaron a CÉSAR AUGUSTO “El truco” VERÁSTEGUI como candidato a gobernador.

Para que llegue JULIANA necesitan 50 mil votos adicionales y ya no se diga el caso de ALEJANDRA, su mejor oportunidad es ganar la elección en Victoria. Aquí no depende de nadie.

El PRI parece acabado, cuando tiene escasos candidatos a las alcaldías y su mayor esperanza es en los regidores con 65 candidatos a regidores.

Hoy los hombres trabajan por el vuelo de una paloma.

