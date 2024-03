Denuncian presunta negligencia médica del IMSS la Morita

Altamira Tam.-Presunta negligencia médica en el área de urgencias de la clínica 16 del IMSS en Altamira, ya que no fue atendida una niña con capacidades diferentes.

“Acudí a la clínica 16 del IMSS de la Morita, al área de urgencias y la recepcionista de nombre Claudia no dejó entrar a mi niña, iba con mucha temperatura, vómito y diarrea”, indicó la señora

Yesenia Flores Valdés, quien tiene su domicilio en el fraccionamiento Los Olivos.

Relató que llegó desde la 9 de la noche y estuvo hasta la medianoche y al notar que no sería ingresada la menor decidió acudir a la clínica del DIF en la zona centro de Altamira.

“Todo eso fue a las 9 de la noche y estuve hasta la media noche y la niña se ponía mal y la tuve que llevar a la clínica del DIF donde la atendieron rápidamente, pero no es justo que tenga Seguro Social y no la atienden”.

El personal médico de la clínica le mencionó a la madre de familia que si hubiera tardado más su hija se hubiera agravado por la condición en que estaba.

Precisó que a la recepcionista de la clínica del IMSS le comentó que su hija era especial y que podía tener complicaciones, pero que a ella no le importaba, que la pasaría hasta que le diera la gana.

“El doctor en turno Juan Cristián Salvador dijo que si la recepcionista no la dejaba pasar, él no podía revisar, no les importaba. La niña estaba tirada a mitad de la sala de espera y no podía estar en pie, se fueron los policías con la indicación que pasarían a la niña”, declaró Yesenia Flores Valdés.

Por Óscar Figueroa Expreso La Razón