Se mete al área de cocodrilos y lo retiran

Tampico Tam.- Un hombre que ingresó al área de cocodrilos en la Laguna del Carpintero, fue retirado de inmediato debido a que se exponía a un ataque.

Quienes lo sacaron fueron personas que participan en el operativo de seguridad implementado en esa zona turística con motivo de la Semana Santa y que tiene como objetivo impedir que los paseantes entren a la orilla del vaso lacustre.

Ángel Morales, director de Protección Animal, manifestó que el sujeto se brincó la mallacorla argumentando que había visto una gorra por lo que fue por la misma.

“Afortunadamente había personal de nosotros y se pudo hacer el retiro de la persona, es de mencionarse que esto se esta haciendo en conjunto con el departamento de ecología, la Guardia Estatal, Bomberos, Tránsito, SOS Cocodrilo y Protección Animal”, explicó.

Una vez fuera del área, el personal del operativo le hizo la invitación a no volver a entrar a la orilla y en caso de que no atienda la recompensa, hará lo correspondiente la Guardia Estatal.

Comentó que la mayoría de los ataques contra seres humanos por parte de cocodrilos, han sido porque las personas a la laguna, hábitat de los saurios.

Dijo que están pidiendo a los paseantes no arrojar objetos a los cocodrilos, ni alimentarlos, no nadar ni pescar en la laguna, no subirse a los barandales ni brincar la cerca perimetral, llevar a la mascota con correa y no acercarla al agua.

Por Benigno Solís Expreso- La Razón