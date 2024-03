Adolescente de 13 años representó a Cristo en viacrucis de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un adolescente de 13 años de edad, fue quien representó a Jesús en el viacrucis realizado este Viernes Santo en la zona centro de Altamira.

Yahel Antonio Villafuerte Pérez, comentó que sintió mucha alegría cuando fue elegido para el papel.

“A mí me invitaron a hacer el papel de Cristo y es algo que me llenó de alegría y pues me preparé física y espiritualmente”.

Su preparación la inició hace seis semanas, principalmente realizó oración y le pidió a Dios la fuerza para la representación.

Como parte del proceso también tuvo que aprender a ayunar y que en ningún momento se sintió desesperado.

“Tengo 13 años y como todo los niños también he hecho cosas malas, pero obviamente he estado dejando a un lado todo eso que hice y que está mal”.

El presbítero de la parroquia Santiago Apóstol, Bernardo Horacio Arredondo Segura comentó que se recordó la muerte de Cristo en la cruz y una manera de hacerlo es el viacrucis viviente.

“Se hace la escenificación de aquellos momentos en que Cristo padece, carga con nuestros pecados y luego es clavado en ella y muere por nuestra salvación”.

En el viacrucis participaron jóvenes de la comunidad e inició en la capilla de Cristo Rey, ubicada en el fraccionamiento Laguna Florida y recorrió las principales calles de la zona centro hasta llegar a la parroquia Santiago Apóstol.

“Es un día penitencial el Viernes Santo, en el que se hace el ayuno,la abstinencia de carne”, comentó el párroco.

Por Óscar Figueroa

La Razón