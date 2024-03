Rechaza el INE una persecución contra Peña Ortiz

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó responder a las acusaciones del representante de Morena, Mario Llergo Latournerie, sobre una persecución política contra Carlos Peña Ortiz de Reynosa por parte del organismo.

Sergio Iván Ruiz Castellot, advirtió que el INE a través del Registro Federal de Electores (RFE), realizó el proceso de suspensión de derechos del ciudadano en contra del Alcalde con licencia de Reynosa, apegados a la legislación vigente.

-¿Lo hicieron con apego a la legislación?

“Claro, pero la vía es el Registro Federal de Electores que es quien lleva todo el procedimiento”.

En ese sentido, José de Jesús Arredondo Cortez, Vocal del RFE en Tamaulipas, dijo en entrevista con EXPRESO que al parecer el representante de MORENA ante el Consejo General del INE en México está mal informado.

-¿Rechaza persecución?

“Yo no actúo por simpatía o por intereses, actúo por la norma, en una situación de esta naturaleza, esa persona dijo que citamos a rueda de prensa, es totalmente mentira, realmente me parece que no están debidamente enterados de la situación jurídica que tiene un ciudadano”.

“El asunto es hablar por hablar y no tener los datos como los tenemos nosotros, es una cuestión de trámite jurídico y como tal se tienen que esperar a los resultados, en todo caso, le diría que le hablen al juez que es quien le suspendió los derechos, nosotros solo acatamos la orden de un juez”, dijo.

EL RFE no tiene nada de qué preocuparse por los señalamientos de que hizo algo indebido, “de ninguna manera”, se hizo un trabajo normativo, con procedimientos que marca la LEGIPE.

“Para que un ciudadano pueda ser dado de baja del Listado Nominal, ex porque existe un ordenamiento o un mandato de un juez, se forma un expediente, se manda a la secretaría de normativa, ahí se analiza y se determina”.

Agregó que en este caso se da de baja a la persona en la Lista Nominal, “si mañana o pasado el ciudadano vuelve a ser restituido de sus derechos políticos, nuevamente hace el trámite y vuelve a estar en lista nominal”.

Además si el ciudadano se siente afectado en sus derechos, puede llevar un medio de impugnación que es un Juicio para la protección de sus derechos Políticos, en este caso sería la Junta Distrital 2 de Reynosa quien integre un expediente para que envíe a la Sala Regional del TRIFE en Monterrey.

“Ya lo que determine esta sala, nos notificará sobre cuál es la situación del ciudadano, que puede ser que sigue la suspensión de sus derechos políticos, o determinan lo contrario, en eso está el trámite”.

Sobre cometer irregularidades porque sigue vigente un amparo de Peña Ortiz, explicó que el RFE hizo el expediente, y tuvo que dar respuesta en 24 horas, como se los estableció el juez.

En el proceso de defensa que sabe sigue el Alcalde de Reynosa, dijo que no conoce la fecha de los amparos, “pero el juzgado dice que la información sigue subsistente o vigente y siguen suspendidos sus derechos”.

Derivado de eso, el afectado, debe demostrar ante la Sala Regional con documentos y en su caso un amparo vigente, debe presentarlo, “si tú dices que eres inocente demuéstralo, no hablar por hablar, sino demostrar lo que estás diciendo”.

Eso es lo más importante para que el Tribunal pueda definir la situación del Alcalde de Reynosa, situación que consideró esta misma semana o a más tardar al inicio de la próxima debe estarse pronunciando la Sala Regional.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón