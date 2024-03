Aprueba IETAM coalición PAN-PRI; Morena impugnará

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó el registro de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas que integran el PAN y el PRI para la elección de alcaldes y diputados locales.

Después de una larga sesión que comenzó el viernes a las 10 de la noche, y se prolongó por cuatro recesos que se fueron decretando durante la madrugada, finalmente los consejeros votaron de manera unánime a favor del registro.

La discusión de la coalición llegó hasta esta instancia, luego que el pasado martes, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara la aprobación del registro que habían emitido tanto el IETAM como el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Los magistrados coincidieron en que no se había revisado de manera correcta el cumplimiento de los requisitos para inscribir la coalición ante la autoridad electoral.

Ante esta resolución, el IETAM convocó a una sesión extraordinaria urgente que dio inicio el viernes a las 10 de la noche.

Primero, el Instituto dio entrada a un oficio de Morena en el que se señalaban la falta de cumplimiento de todos los requisitos que exige la ley para validar una coalición, sobre todo la falta de aprobación de la mayoría de los consejeros estatales del PAN.

“Cuenten las firmas, no son 64, son 54 firmas de los Consejeros del PAN y no cumplieron para aprobar con las dos terceras partes de los integrantes porque no estuvieron presentes, no cumplieron los requisitos”, señaló Andrés García Repper, representante de Morena ante el IETAM.

El abogado denunció que con esta aprobación, los consejeros electorales estaban incurriendo en una negligencia al “corregirle la plana” al PAN, por lo que esta nueva resolución también será impugnada ante Tribunales.

“Como ya lo veníamos venir, el IETAM se convirtió en abogado defensor del PAN, le corrigió la plana y una vez que reanudaron la sesión ¡a las 7 de la mañana! Y sin (circular) previamente el proyecto, ni considerando nuestros argumentos, aprobaron la coalición. Impugnaremos”, publicó en sus redes sociales.

Por Staff

Expreso-La Razón