Ha comenzado a llegar la tortuga Lora a Tamaulipas para anidar

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En este 2024, la tortuga Lora adelantó a su arribo con casi medio mes en comparación al 2023, cuando esta especie marina representativa de las costas tamaulipecas llegó en el mes de abril.

Y es que esta vez desde el pasado 18 de marzo la Lora fue avistada en las playas de Tamaulipas.

Al respecto, Eduardo Rocha Orozco, vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) destacó que ya se tiene cerca de 5 decenas de nidos con más de 4 mil huevos de esta especie.

“Hasta el momento en los cuatro campamentos tortugueros que la Comisión tiene bajo su resguardo se contabilizan más de 40 nidos, con más de 4 mil 300 huevos”.

Por lo anterior, el funcionario hace un llamado a la ciudadanía a preservar, cuidar y proteger a este especie que se encuentra en peligro de extinción.

Del arribo de las tortugas, explicó que la Comisión realizó el trabajo previo de limpieza y remoción de arena, para que esté en óptimas condiciones para la anidación.

En este sentido, dijo que para evitar que los residuos de la temporada pasada causen afectaciones al producto se remueve y prepara la arena.

Además, en el campamento tortuguero se cambia el arena de los nidos para una mejor recepción para las tortugas marinas que llegan a las playas tamaulipecas.

Cabe destacar que en el campamento de Tepehuajes comenzaron a llegar el 18 de marzo; en Madero el 23 de marzo y en Altamira el 25 de marzo.

Por último, hizo un exhorto a la población a reportar a las autoridades cualquier incidente que lleguen a visualizar en torno a cualquier especie, incluyendo las tortugas marinas.

Recomendaciones de la Comisión…

1.- Si ves una tortuga saliendo del mar, no la molestes.

2.- No intentes regresarla al mar.

3.- Si encuentras una Tortuga desovando, no la interrumpas.

4.- No intentes tocarla.

5.- Evita el uso de vehículos en la playa en la temporada de anidación.

6.- Sí encuentras un nido de Tortuga Marina, no la manipules.

7.- No interrumpas el regreso de las Tortugas al mar.

8.- No les tomes fotografías con Flash.

9.- Si encuentras una tortuga anidando o lastimada por algún accidente, repórtala.

10.- Teléfonos en los que debemos reportar son: 834-148-11-21 y 811-48-16-104.

Por. Antonio H. Mandujano