Murió el padre de Alemán, famoso rapero mexicano

Murió Raúl, el padre de Alemán, reconocido rapero mexicano, así lo informó el propio famoso por medio de un video emotivo en donde se despidió a su progenitor.

Erick Raúl Alemán Ramírez, nombre real de Alemán, es un cantante nacido en Cabo San Lucas, Baja California, en 1990; inició su carrera con a los 14 años, colaborando con Mc King y DJ Pat con quién fundó el proyecto Doble Rima, que en 2014 le daría éxito con el lanzamiento de su disco Pase de Abordar.

Alemán y su padre llevaban una estrecha relación; fue él quien lo impulsó en su carrera musical y apoyó para que se desarrollara en su vida diaria.

El Alemán lamenta la muerte de su padre, Raúl

En Instagram, Alemán compartió dos publicaciones emotivas en donde se despidió de su papá y confirmó que su fallecimiento sucedió la tarde de ayer a las 20:35 horas.

Explicó que este un “golpe muy fuerte” en su vida que le hizo entender que es momento de que cambie diferentes aspectos en ella porque su familia lo necesita “más que nunca”.

“Nos vemos luego. Los amo. Y te veo del otro lado, Ruli”, agregó.

Alemán precisó que su padre le enseñó valores e ideas que acata en su vida actual como el respeto, amor y la motivación en su carrera profesional como cantante.

“Siempre te amaré Raúl y seguiré tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste el respeto, amor y trabajo pero sobre todo a no dejarme vencer por la vida y así será. Te voy a extrañar hasta volvernos a ver, Dios bendiga tu camino hacia la gloria”, añadió el cantante en una publicación de Instagram.

El cantante exhortó a que sus fans valoren a sus padres debido a que “nada es para siempre”; pidió que en sus vidas exista la reconciliación y alejen los rencores.

“Abracen mucho a sus papás plebes que nada es para siempre, dejen atrás rencores y malos entendidos que siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos. Regresaré más fuerte que nunca”, puntualizó.

