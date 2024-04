Provoca aforo vehicular aumento de accidentes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El incremento del aforo vehicular en el sur de Tamaulipas, ha ocasionado que los accidentes automovilísticos sean más recurrentes y de gravedad.

La Cruz Roja reconoció que antes los hechos viales predominaban entre sábado y domingo, pero en la actualidad se registran todos los días y a cualquier hora.

El jefe de socorristas, Julio César Castro Ramones comentó que los más vulnerables son los motociclistas, ya que las unidades no tienen la estructura suficientemente fuerte para protegerlos de un impacto.

Expuso que estos incidentes tienen mucho que ver por el aumento de vehículos, las prisas y salir de casa con el tiempo muy medido.

“Los accidentes automovilísticos se registraban en horas pico, ahora se están registrando a todas horas; otro factor es el exceso de motociclistas en la zona y no es que tengan la culpa, si no que hay algunos que no tienen la precaución”.

Precisó que los accidentes no bajan, al contrario cada vez son más los que se registran entre semana.

Julio César Castro Ramones, añadió que los motociclistas al no tener una estructura que los proteja, los hace estar más expuestos a sufrir lesiones de mayor gravedad y ante ello pidió prudencia y que tengan una mayor conciencia.

Por. Óscar Figueroa

Expreso-La Razón