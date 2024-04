Suman en el sur 30 casos de VIH

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el primer trimestre del año, la cifra de casos de enfermedades de transmisión sexual, entre ellos el VIH SIDA, llegó a 30 en la zona sur de Tamaulipas, reveló la Asociación Civil “Tendremos Alas”.

Su presidente, Celso Ruiz precisó que entre los afectados hay 10 jóvenes, una embarazada y el resto son personas de entre 30 y 45 años.

Dijo que durante ese período se han registrado 3 muertes, señalando que el 2023 cerró con 6 fallecimientos.

Por su parte, Ana Karen López Quintana, representante de la asociación civil Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, exhortó a la población a fomentar la cultura de la prevención para evitar contagiarse del VIH.

“Lamentablemente vemos que va a la alza la población joven, amas de casa también porque no usan el condón con sus parejas, no hay percepción de riesgo en los jóvenes y el ama de casa mucho menos porque dicen mi esposo me ama y me quiere y no pasa nada y vemos que no es así”, aseguró.

“Sigue el incremento en infecciones de transmisión sexual pero también sigue el incremento en VIH, por eso es importante que la población se acerque a los módulos, tenga los insumos de prevención y que la persona se haga responsable de su sexualidad”, explicó.